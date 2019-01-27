شكرا لقرائتكم موراتا يخضع غدا للكشف الطبى فى أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الإسبانى الفارو موراتا مهاجم تشيلسى، سيوقع بعد غد الإثنين على عقود انتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارى.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن موراتا سيصل اليوم الى العاصمة مدريد، وغدا سيجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وبعد غد الإثنين سيوقع عقد اعارته من تشيلسى إلى أتليتكو مدريد لمدة موسم ونصف مع وجود بند خيار شراء للنادى الإسبانى خلال فترة الإعارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعارة ستكون لمدة موسم ونصف لكن بامكان تشيلسى اعادته فى يوليو المقبل، بشرط عدم بيعه لأى نادى آخر، أتليتكو فقط من بإمكانهم شراء عقده



الفارو موراتا



موراتا فى تشيلسى

.