شكرا لقرائتكم مدرب سموحة عن باسم مرسى: "زيه زي غيره" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عادل عبد الرحمن إنه سعيد بأن تكون اول تجربة له فى مصر على رأس القيادة الفنية لسموحة مؤكدا أن الفريق السكندري من الأندية الكبيرة والجماهيرية ويمتلك إمكانيات فنية عالية ولاعبين مميزين.

أضاف عبدر الرحمن فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير أنه بدأ مشواره مع الفريق السكندري بإعادة الثقة للاعبين التى فقدوها خلال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج موضحا أن سموحة مكانه الطبيعى التواجد بين الكبار فى المربع الذهبي.

تابع المدير الفنى لسموحة أن الفترة القادمة ستشهد تدعيم الفريق السكندري بعناصر شابة من اللاعبين وفقا للاحتياجات اللازمة مؤكدا أن رئيس سموحة لن يبخل بجهد فى خدمة الفريق وتدعيمه بأفضل اللاعبين.

أكد عادل عبد الرحمن أن يتعامل فى ملف تدعيمات الفريق باحترافية شديدة ولن يجرى وراء الأسماء الرنانة أو اللاعبين اللذين يثيرون ضجة إعلامية ولكن ستكون خطة التدعيم وفقا لاحتياجات الفريق.

وتحدث مدرب سموحة عن باسم مرسى المنضم حديثا لصفوف الفريق من الزمالك على سبيل الإعارة قائلا : باسم يتدرب بشكل طبيعى مع اللاعبين رافضا الحديث بشكل مطول عنه.