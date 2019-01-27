شكرا لقرائتكم أخبار برشلونة اليوم السبت 26 / 1 / 2019 فالفيردى يتحدث عن مواجهة جيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إرنستو فالفيردى الأمدير الفنى لبرشلونة عن مواجهة جيرونا غدا الأحد فى الجولة الـ 21 من الدورى الإسبانى، فى ديربى المدينة الكتالونية.

فالفيردى يتحدث عن مواجهة جيرونا

تحدث ارنستو فالفيردى فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء، قائلا "هذه مباراة ديربى مع حماس اضافى، ونعرف بأن جيرونا لديه حماس خاص لهذه المباراة

وتابع حديثه عن ليونيل ميسى، "المعلومات التى لدى مع اللاعبين لا تخص أى شخص، وأفعل ماهو أفضل للاعب وللفريق والنادى".

وواصل فالفيردى حديثه، حول عدم إقامة اللقاء كما كان مقررا فى الولايات المتحدة، قائلا "فى ذلك الوقت كانت المباراة لازالت بعيدة وكانت هناك عدة أشهر، أنظر كيف سارت الامور، الفريقين يلعبان فى الكاس، والبعض منا لعب يوم الاربعاء والاخرون الخميس، وليس لدى ما اقوله".

وأكمل فالفيردى قائلا "يزعجنى الحديث أن الدورى أهم من الكأس، غدا أمامنا مباراة مهمة والفوز بها مهم جدا والأسبوع المقبل سنرى ما يحصل بالكأس، نحن نعطي الاولوية لللدورى، وليس لدى أى مخاوف من قول بان الدوري هو اولوية بالنسبة لنا".



ارنستو فالفيردى

فالفيردى يؤكد احتياج برشلونة للتعاقد مع ظهير أيسر

وتحدث فالفيردى، قائلا "الظهير الايسر هو نقطة الضعف التى لدينا، ندرس السوق مع الادارة، ومعرفة الظروف الاقتصادية التى عليها النادى، الظهير الأيسر هو مركز نحتاج لتدعيمه، النادي سيدرس الموضوع ماديا ونرى الخيارات بالسوق".

وتابع المدرب قائلا "الان نملك 5 مدافعين وايضاً نتابع وضع اومتيتى المصاب، وليس من اولوياتنا التعاقد مع مدافع لاننا نفكر بان اومتيتى سيكون جيدا".