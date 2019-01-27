شكرا لقرائتكم دورتموند يمزق شباك هانوفر ويعزز صدارته للدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفضل فوزه الكاسح على ضيفه هانوفر 5-1 يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، انتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف سجله المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 24، وفي الشوط الثاني ضرب دورتموند بقوة وأحرز ثلاثة أهداف حملت توقيع ماركو رويس وماريو غوتزه ورافاييل جيريرو في الدقائق 60 و62 و67. وتكفل مارفين باكالورز بتسجيل الهدف الوحيد لهانوفر قبل أربع دقائق من نهاية المباراة. وفي الثواني الأخيرة من المباراة أحرز أكسيل فيتسل الهدف الخامس لدورتموند.

ورفع الفوز رصيد دورتموند في الصدارة إلى 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه شتوتغارت. وتوقف رصيد فريق هانوفر عند 11 نقطة ليبقى في المركز السابع عشر قبل الأخير.