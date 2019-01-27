كرة السلة السورية تعود إلى «دولية دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس



تعود الفرق السورية مجدداً للمشاركة في بطولة دبي الدولية لكرة السلة بعد فترة من الغياب، وتأتي العودة في النسخة المقبلة للبطولة من خلال مشاركة فريق الوحدة الذي يشارك برعاية شركة الجهات الأربع برئاسة عصام الحبيشي رئيس مجلس الإدارة الذي قرر المشاركة لأول مرة في البطولة بفريق الوحدة السوري وأكد الحبيشي سعادته بالمشاركة في أكبر وأهم حدث يقام على مستوى الشرق الأوسط في كرة السلة، وحرص على توجيه الشكر إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة على دعوته للمشاركة في البطولة وعلى التنظيم الرائع للحدث طوال السنوات الماضية، كما وجه الشكر إلى الحكم الدولي السابق عوض سامي منظم البطولة لحرصه على اختيار أفضل الفرق العربية والآسيوية والتي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة مثل الفرق اللبنانية والسورية والأردنية والفلبينية مؤكداً أن رعايتهم للوحدة السوري لم تأت من فراغ إنما لعراقة هذا الفريق وسجله الحافل بالنتائج والإنجازات، وتوقع الحبيشي بطولة مميزة خاصة بعد عودة كرة السلة الأردنية والعراقية التي ستضفي طابعي القوة والإثارة على النسخة الثلاثين.

من جهة أخرى تجري قبل ظهر غد الاثنين في فندق جراند اكسلسيور بدبي قرعة البطولة بحضور إسماعيل القرقاوي رئيس اللجنة المنظمة وممثلي الشركات والمؤسسات الراعية وستوزع الفرق المشاركة على مجموعتين.