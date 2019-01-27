أرنولد.. «الفشل الثاني» مع أستراليا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتمكن المنتخب الأسترالي من تحقيق إنجاز الحفاظ على الكأس القارية التي نالها على أرضه وبين جماهيره قبل 4 سنوات.

وكانت مشاركة «الكنغارو» في نسخة الإمارات 2019 «خجولة»، رغم بلوغ المنتخب الدور ربع النهائي.

ولم يظهر الكنغارو مع المدرب غراهام أرنولد بحلة فنية جيدة، بل إن المنتخب مني بالخسارة في المباراة الأولى أمام الأردن بهدف دون مقابل، قبل أن يفوز على فلسطين بسهولة، وليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات على سوريا 3-2 في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مؤثرة للغاية.

ولم يقو المنتخب الأسترالي على هز شباك أوزبكستان طوال 120 دقيقة، ولم يخط نحو ربع النهائي إلا بعد أداء خارق من الحارس ماك ريان خلال ضربات الحظ الترجيحية.

وفوت المنتخب الأسترالي على نفسه فرصة دخول التاريخ، ولم ينجح أرنولد في ضمان بقاء الكأس في خزائن البلاد، وليفشل في معادلة أو تكرار نجاحات منتخبات كوريا الجنوبية (56 و60)، وايران التي نالت الكأس ثلاث مرات على التوالي (68 و72 و76)، والسعودية مرتين على التوالي (84 و88)، واليابان (2000 و2004).

وارتبط «الفشل» آسيويا باسم المدرب غراهام أرنولد، الذي تولى مهمة تدريب بلاده للمرة الثانية، بعدما سبق له تدريب الكنغارو في بطولة كأس آسيا في الدوحة 2011، حين خرج حينها من الدور ربع النهائي بعدما سقط أمام المنتخب الياباني.

ومن نفس الدور، ومع نفس المدرب خرج المنتخب الأسترالي من البطولة، وسط تساؤلات عدة حول قدرة المدرب على صنع منتخب جديد لبلاد الكنغارو.