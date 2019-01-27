شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد للمرة الخامسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



توّج فريق شباب الأهلي بطلاً ل«كأس نائب رئيس الدولة لكرة اليد»؛ بعد فوزه على الشارقة (23-22) في المباراة النهائية، أمس، على ملعب صالة النصر، ونال الشارقة الميداليات الفضية؛ بعد أن حلّ ثانياً، ونال الوصل المركز الثالث، والميداليات البرونزية، وهذه هي البطولة المحببة لشباب الأهلي؛ حيث فاز فيها خمس مرات إجمالاً، وللمرة الثانية على التوالي.

جرت مراسم التتويج، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد في الهيئة العامة الرياضية، واللواء محمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في شباب الأهلي، إلى جانب ممثلي اتحاد اليد، وتم تكريم ثنائي التحكيم: إسماعيل سالم؛ ومحمد ناصر.