شكرا لقرائتكم خبر عن فجر إبراهيم مدرباً لسوريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن تعيين مواطنه فجر إبراهيم مديراً فنياً لمنتخب بلاده للمرحلة القادمة، بعدما كان تسلّم مهامه لمباراة واحدة بديلاً للألماني ستانج في كأس آسيا 2019، وحدد اتحاد الكرة يوم الجمعة القادم موعداً لانطلاق مباريات الدوري السوري.

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