النعيمي يشهد بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان منافسات النسخة الثالثة من بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور «التلواح» التي تقام بتوجيهات سموه وتحت إشراف ومتابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والتي أقيمت أمس في منطقة الحليو بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان، بمشاركة نخبة من أبرز الصقارين الإماراتيين.

وحضر صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي جانباً من منافسات البطولة وتفقدا موقع ومرافق إقامة الحدث التراثي الذي شهد مشاركة قياسية بلغت 650 صقراً على الرغم من أن البطولة تقام على مدار يوم واحد فقط.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالبطولة وما حققته من نجاح كبير سواء على المستوى الفني أو التنظيمي، موضحاً أن الغاية الأساسية من إقامة هذه البطولات في مختلف مناطق الإمارات هو غرس ثقافة هذه الرياضة التراثية في الأجيال الناشئة وحثهم عليها نظراً لمكانتها الكبيرة في نفوس أبناء الإمارات وإقامة هذه البطولات في عجمان أو أي إمارة أخرى تصب في النهاية بمصلحة أبناء الوطن جميعاً.

من جانبه أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمستوى التنظيم وثمّن تعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي سخر جميع المعدات والخبرات لخدمة البطولة وكان لذلك بالغ الأثر في النجاح الذي حققته، كما أشاد بدور وسائل الإعلام في نقل تفاصيل البطولة بما يساهم بالترويج لهذه الرياضة التراثية بين أكبر قطاع من المجتمع.

وأكد أن تعاون مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أمر ليس جديداً عليهم كونهم يمدون أيديهم للتعاون في جميع مناطق الدولة، مضيفاً أن إقامة هذه المسابقات الوطنية والتراثية توجب على الجميع المساهمة في تنظيمها ودعمها وأن المركز لديه خبرة كبيرة في هذا المجال.

وتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على هذا الدعم اللامحدود متمنياً استمرار ذلك التعاون لسنوات قادمة وطالب الشيخ راشد بن حميد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتقديم أفكار ومقترحات لتنظيم المزيد من البطولات التراثية في إمارة عجمان.

وأقيمت المنافسات لفئة الفرخ للعامة بواقع أشواط بيور جير وجير تبع وجير شاهين وقرموشة جير كما تمت إقامة منافسات للناشئين في شوطي وحش وربي.

وفي ختام البطولة كرم الشيخ راشد بن حميد النعيمي الفائزين من الصقارين وأسفرت نتائج أشواط البطولة عن فئة «جير شاهين - فرخ» بفوز سعيد محمد سعيد خلف الشامسي بالمركز الأول بواسطة الصقر «معيظ» وجاء ثانياً مكتوم محمد راشد حمد الكتبي بواسطة الصقر «الحيد» وبالمركز الثالث جاء ناصر عبيد خلفان الشامسي بواسطة الصقر «ميدان».

وفي فئة «جير تبع - فرخ» حقق ناصر عبيد خلفان عبيد الزري الشامسي المركز الأول بواسطة الصقر «ساروه» وجاء بالمركز الثاني الصقر «188» لحمدان سهيل سعيد سلطان الكندي وحل في المركز الثالث محمد راشد سعيد بن سرود المنصوري بواسطة الصقر «شغموم».

وبالنسبة لفئة «بيور جير - فرخ» فقد حقق سعيد هلال سالم بن طراف المنصوري المركز الأول بواسطة الصقر «قراي» وجاء بالمركز الثاني حسين ناصر عبدالله لوتاه بواسطة الصقر «HL

17» وحل بالمركز الثالث فريق الفرسان بواسطة الصقر «1095».

أما فئة «قرموشة - فرخ» ففاز بالمركز الأول حامد محمد بطي محمد القبيسي بواسطة الصقر «307» وجاء بالمركز الثاني حسين ناصر عبدالله لوتاه بواسطة الصقر «hl24» وحل في الركز الثالث حامد محمد بطي محمد القبيسي بواسطة الصر «980».

وفي فئة «تبع وحش - فرخ» الناشئين فاز بالمركز الأول ماجد سالم الكتبي بواسطة الصقر مايهاب وجاء بالمركز الثاني حمدان سهيل سعيد سلطان الكندي بواسطة الصقر «s28» وجاء بالمركز الثالث عيسى سعيد راشد بن سرود المنصوري بواسطة الصقر جبريت.

وتقدمت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وإلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان على تشريفهما فعاليات البطولة مما كان له بالغ الأثر في شحذ همم المشاركين وإسعادهم وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء.

وأكدت أن الإشادة الخاصة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي راعي البطولة تعتبر بمثابة تشجيع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي سخر كافة إمكانياته في خدمة الحدث من أجل إنجاحه إيماناً منه بأهمية نشر وغرس الموروث الشعبي بين الأجيال ودعم كافة أبناء الوطن في كافة مناطق الدولة.

من جانبه قال أحمد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إن البطولة حققت تطوراً واضحاً في النسخة الثالثة عبر الإقبال المتزايد من المشاركين وتقارب المستويات وذلك نظراً لاكتساب خبرة من تنظيم الحدث في النسختين الماضيتين وما حققه من صدى واسع ساهم في جذب المزيد من الصقارين.

وأكد أن اللجنة المنظمة سعيدة بالإقبال المتزايد للمشاركة في البطولة وستواصل الارتقاء بها والعمل على تطورها ومواكبة تطلعات الصقارين المشاركين خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي تناله من القيادة الرشيدة.