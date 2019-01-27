غنتوت «أ» يحرز لقب مهرجان الهلال الأحمر الخيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: صديق عباس

توج فريق غنتوت (أ) للبولو بلقب مهرجان الهلال الأحمر الخيري السنوي الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول بملاعبه في غنتوت، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك دعماً لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي ترتبط بالأيتام. وتأتي إقامة المهرجان ضمن سلسلة المبادرات التي ظل يطلقها النادي على مدار الموسم.

جاء تتويج فريق غنتوت (أ) باللقب الذهبي بفوزه على فريق غنتوت (ب) بنتيجة 4-2 بعد لقاء مثير اتسم بالندية والحماس على مدار الأشواط، واستمتع الحضور بمباراة مميزة بمشاركة كوكبة من اللاعبين المحترفين مساهمة منهم في دعم العمل الخيري النبيل، وقاد فريق غنتوت (أ) يوسف بن دسمال السويدي الذي افتتح التسجيل لفريقه بجانب مارتن دونفان الذي سجل هدفين وخوان زافليتا هدفا وكيسار كرسبو، وضم غنتوت (ب) فارس اليبهوني الذي افتتح التسجيل والفريدو كابيلا الذي سجل الهدف الثاني بجانب مشاركة سانتياغو غوميز وغاي جيبرات وأدار المباراة بوتيستا وهوجو وقد تنازل الجميع عن استحقاقاتهم المالية دعما للعمل الخيري الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي.

واشتمل المهرجان الرياضي الثقافي المجتمعي على العديد من الفقرات الترفيهية للأطفال والعائلات، بجانب مشاركة العديد من الفرق الاستعراضية والتراثية بجانب أبطال الإمارات للقفز الحر بالمظلات، وفي الختام تم تقديم دعم النادي لجمعية الهلال الأحمر بجانب تتويج الفائزين بالهدايا التذكارية وقام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت وأحمد النعيمي مدير عام النادي وممثل جمعية الهلال الأحمر بحضور عدد من المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي بتتويج الفائزين بكأس المباراة الخيرية، وعبر عدد من اللاعبين المحترفين عن سعادتهم بهذه المشاركة الإنسانية النبيلة.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو للفعاليات الخيرية وفي مقدمتها مهرجان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الخيري الذي حقق رسالته الإنسانية النبيلة وسط حضور مميز ومشاركة أكدت عمق العلاقات المتميزة بين أبناء الإمارات من المواطنين والمقيمين في مثل هذه المشاريع الإنسانية.

وتقدم أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت بالشكر لكافة المشاركين في المهرجان الخيري السنوي الذي نظمه نادي غنتوت أمس الأول دعماً لرسالة جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، كما خص بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي، والجهات المساهمة على الجهود المتواصلة لدعم نشاط النادي، مما ساهم في إنجاح المهرجان.