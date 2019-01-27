منتخبنا يقدم أجمل الروائع في ليلة «من أجل الوطن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:عاطف صيام

أسعد الأبيض شعب الإمارات وجماهير الوطن العربي بالفوز على منتخب أستراليا «حامل اللقب» بهدف نجمنا المبخوت علي، والصعود للمربع الذهبي في «أم المواجهات» الآسيوية في الدور ربع النهائي على استاد هزاع بن زايد في ليلة لا تنسى كان شعارها «من أجل الوطن».

قدم منتخبنا الوطني واحدة من أجمل وأروع مبارياته على الاطلاق ليس في هذه البطولة فحسب وإنما مقارنة بما حدث له في الفترة الأخيرة منذ تصفيات كأس العالم الماضية، فقد أعاد الأبيض بأدائه يوم أمس الأول سيرته العطرة في النسخة الماضية من البطولة عندما وصل إلى دور الأربعة وخسر من «الكنغارو» صاحب الأرض في تلك البطولة، ليأتي الرد قاسياً أمام نفس المنافس بهزيمته والثأر من الخسائر الماضية وفي نفس الوقت تحقيق الهدف المطلوب بالتأهل للدور نصف النهائي لمواجهة العنابي القطري يوم بعد غدٍ الثلاثاء باستاد محمد بن زايد «ملعب الانتصارات» بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

كل الدلائل قبل المواجهة المصيرية كانت تشير إلى تفوق الأبيض وأنه على موعد مع تقديم ملحمة بطولية تاريخية أمام «حامل اللقب»، وظهرت هذه البوادر من الأجواء التفاؤلية التي سادت المعسكر والروح المعنوية العالية لدى اللاعبين بعد المفاجأة العظيمة والسارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقدمه الحضور مع الجماهير في مباراة قرغزستان في الدور السابق دون علم اللاعبين الأمر الذي زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ورفع الروح المعنوية عندهم إلى أعلى الدرجات لملحمة أستراليا وأتبعه حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم المباراة وتواصل الدعم من القيادة العليا لهم، بجانب الحضور الجماهيري الذي وصل إلى 25 ألف متفرج وجسد خلال اللقاء أروع معاني الولاء للوطن من خلال التشجيع المدوي طوال التسعين دقيقة.

وبالعودة للملحمة التاريخية نجد أن منتحبنا كان ثابتاً ومتماسكاً طوال المباراة، خصوصاً في اللحظات الحرجة التي سيطر فيها المنتخب الأسترالي على مجريات اللعب في الشوط الثاني وهو يبحث عن هدف التقدم فكان التركيز حاضراً وعالياً من الخط الخلفي بأكمله ومن خلفهم الحارس المتميز خالد عيسى، كما ظهرت الرغبة الكبيرة في المحافظة على الهدف الذي سجله مبخوت من خلال عودة جميع اللاعبين للوراء وأداء دورهم في مساندة الخط الخلفي حتى صافرة النهاية.

وإذا كان منتخبنا قد تفوق على حامل اللقب بسلاح الروح القتالية والعزيمة القوية والتشجيع الجماهيري فبجانب هذه المعطيات لابد من توافر الهدوء والصبر والتعامل بذكاء في المباراة القادمة أمام العنابي القطري في الدور قبل النهائي التي سيكون فيها الهدوء هو سلاح العبور الأول للنهائي.

وقد ذكر الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني في المؤتمر الصحفي أن الأبيض أظهر شخصية البطل في مباراة أستراليا حيث قدم لاعبوه كل ما هو مطلوب منهم في أرضية الميدان من روح قتالية وتركيز وعزيمة قوية ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز وإسعاد شعب الامارات بمواصلة المشوار نحو اللقب، وانه سعيد جداً بجانب الأداء الرائع لتفهم اللاعبين طريقته وأسلوبه وتطبيقهما على أكمل وجه، وأن الثقة موجودة بين المدرب واللاعبين وهو شيء مهم وجيد ومن عوامل النجاح. مبيناً أنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي توجه إليه ولا ما يقال عنه، فهو كمدرب يتطلب عمله في التفكير في إيجاد الأسلوب الامثل للمنتخب وحسب قدرات العناصر المتوفرة لديه من أجل تحقيق الهدف المرسوم، وأشار إلى أن سياسته للمباراة القادمة أمام العنابي لن تتغير وسيستمر العمل بنفس النهج بالتحضير لكل مباراة على حدة وسيجهز لاعبيه على حسب الطريقة التي يلعب بها المنافس.

أما غراهام أرنولد مدرب استراليا فقد ابدى رضاه التام عن أداء اللاعبين رغم الخسارة وأكد أنه فخور جداً بما قدموه في هذه البطولة باعتبار انهم شباب في مقتبل العمر وينتظرهم مستقبل باهر للكرة الأسترالية، وهنأ الأبيض باللعب بروح قتالية والدفاع والاستماتة عن تقدمه حتى صافرة النهاية.

عموما، حقق منتخبنا الوطني مكاسب عديدة بهذا الفوز التاريخي على حامل اللقب أولها رد الاعتبار والثأر من الخسائر الماضية للكنغارو سواء كان ذلك في بطولة أمم آسيا بالنسخة الماضية في الدور نصف النهائي أو في تصفيات كأس العالم 2018 وكسر حاجز التفوق الاسترالي في السنوات الماضية بفوز مهم وفي توقيت مهم أيضاً، ثم عودة الروح القتالية لنجوم الأبيض التي كانت غائبة ومفقودة في المباريات الأربع السابقة وكانت مصدر قلق للشارع الرياضي، بجانب عودة الثقة ما بين مدرب المنتخب الإيطالي البرتو زاكيروني والشارع الرياضي الذي لم يقتنع بأسلوب وطريقة المدرب منذ توليه المهمة، ليخرج الجميع راضين عن الاداء وعن تحقق المطلوب حتى الآن ويعتبر هذا من أبرز مكاسب النصر التاريخي. ومن الإيجابيات عودة جماهير الإمارات للمدرجات من جديد ووقوفها بجانب اللاعبين في أهم خطوات البطولة بغض النظر عن عدم الرضا عن الأداء، والقيام بدورها الوطني بمساندة كل من يرتدي شعار الوطن.

كما جسد اللقاء وحدة الصف العربي خلف الأبيض بتواجد معظم الجاليات العربية مع قليل من الجاليات الاجنبية في المدرجات ومساندة اللاعبين بالتشجيع وهم يلوحون بأعلام الامارات الأمر الذي يبعث برسالة للعالم في «عام التسامح» عن التعايش الجميل بين الجاليات المختلفة في بلد زايد الخير والوفاء والولاء لمنتخب بلدها. وأخيراً وهو المهم التأهل للدور قبل النهائي في البطولة والوصول للخطوة قبل الأخيرة لتحقيق الحلم بالتتويج بأول الألقاب القارية.

ميلوس يعترف بالخطأ القاتل

اعترف ميلوس ديجينيك، مدافع المنتخب الأسترالي لكرة القدم، بأن الخطأ الفادح الذي ارتكبه هو ما تسبب في خسارة الفريق أمام نظيره الإماراتي صفر - 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وقال ديجينيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح أمس السبت: «لن أتهرب من حقيقة أنني أضعت على بلادي وإخوتي (زملائي بالفريق)، فرصة تحقيق حلم الحفاظ على اللقب».

وأضاف: «لن أتهرب من حقيقة أنني تسببت في الخطأ الذي كلفنا المباراة، لست بحاجة إلى التعاطف أو الشعور بالأسف تجاهي، فهذه كرة القدم وتلك الأمور واردة».وبدا ديجينيك مشتتاً وربما أعتقد أنه حصل على خطأ حيث أرجع الكرة دون تركيز باتجاه زميله حارس المرمى مات ريان، لكن مبخوت انطلق وراوغ الحارس ليسكن الكرة الشباك معلناً تقدم الإمارات 1 - صفر، وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

وقال ديجينيك «في البداية أتقدم بالشكر لكل من وجه لي رسائل إيجابية، فهذا يعني الكثير.. وأقول لجميع زملائي الذين أعتبرهم إخوتي، والذين لم يقولوا لي سوى العبارات الذكية وكلمات الإشادة الإيجابية، إنني أعتز بهذه الكلمات وأستمتع بها وسأعمل بمضمونها».

وقال لاعب خط الوسط جاكسون ايرفين: «إنها لحظة واحدة، وقد حسمت المباراة، نحن نفوز كفريق وكذلك نخسر كفريق».

وكان ميلوس انتقل مؤخراً إلى الهلال السعودي ليدافع عن ألوانه بعد كأس آسيا 2019.

ميليجان: منتخب الإمارات يتطور

أبدى مارك ميليجان مدافع أستراليا ونادي بني ياس سابقاً بعد الخسارة أن منتخب الإمارات يتطور من مباراة إلى أخرى. وقال ميليجان: هذه هي كرة القدم، لقد قدمنا أداء جيداً الليلة لكن منتخب الإمارات بدا بشكل أفضل، وهو يتطور بصورة ملحوظة. وعن خطأ زميله ديجينيك، الذي تسبب في هدف الإمارات، أضاف: نحن ندافع كفريق، ونهاجم كذلك، ولا ننظر إلى الأخطاء الفردية، بل أي شيء يحدث يرتبط بنا جميعاً.