الزمالك يضم «زيزو» 3 مواسم قبل غلق القيد الشتوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز المصري تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفاً لحسام حسن، على أن يستلم أحمد حسن التدريب مؤقتاً في مباراة الداخلية.

على خط آخر، تستعد إدارة النادي الأهلي لصرف مقدم عقود اللاعبين الجدد، الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث أبرم «المارد الأحمر» 7 صفقات قوية هي، رمضان صبحي من هيدرسيفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، وحسين الشحات من العين، وحمدي فتحي من إنبي ومحمود وحيد من المقاصة، ومحمد محمود من دجلة وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي، وياسر إبراهيم من سموحة. وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن إدارة النادي تُجهّز حالياً مقدم عقود اللاعبين، الذي سيتخلله حملة إعلانية، موضحاً أن مسؤولي النادي يُجهّزون حالياً ما يقرب من 15 مليون جنيه لصرفها كمقدم عقود الصفقات الجديدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحاً أن الأهلي سيبدأ صرف هذا المبلغ للاعبين، بعدما سبق وانتهى من تسديد قيمة الصفقات للأندية، التي تم شراء اللاعبين منها.

من ناحية أخرى، يفاضل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بين الثلاثي صالح جمعة، ومحمود وحيد وعمرو جمال لاختيار اثنين منهم للقيد في الملحق الإفريقي قبل إغلاق باب القيد آخر يناير الجاري، ورغم أن «كفة» صالح جمعة وعمرو جمال هي الأرجح لدخول القائمة الإفريقية إلا أن المدير الفني رفض التسرّع في حسم هذا الملف، وقرر تأجيل حسمه لما بعد مباراة وادي دجلة، وفي هذا الشأن، قال محمد يوسف المدرب العام للأهلي، إن الجهاز الفني قرر تأجيل حسم القيد الإفريقي لما بعد مباراة وادي دجلة، المقرر لها غدا الاثنين في الدوري الممتاز، حيث يتبقى للأهلي مكانان شاغران في القائمة الإفريقية ويحق للنادي حسم المكانين قبل يوم 31 يناير الجاري، ويلعب الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 2 فبراير المقبل بمصر في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

على صعيد فريق الكرة، يدخل الفريق معسكراً مُغلقاً مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة وادي دجلة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية، التي كان آخرها الفوز الكبير على المقاصة بثلاثية نظيفة، ومن قبله الفوز على سموحة، ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم عودة سعد سمير مدافع الفريق، الذي غاب عن المباريات الماضية للإصابة ودخل قائمة الأهلي المباراتين الماضيتين، لكنه لم يُشارك فيهما ليقترب من الظهور أمام دجلة.

في شأن مختلف، أبرم مجلس إدارة نادي الزمالك عقداً لأحمد سيد «زيزو»، الوافد الجديد لقلعة ميت عقبة من موريرينسي البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خلال شهر يناير الحالي، مقابل حصوله على مليوني جنيه سنوياً، مع وعده بزيادة المقابل المالي الذي يحصل عليه بشكل سنوي في حالة تألقه مع الفريق الأبيض، بعد سداد 300 ألف دولار لناديه البرتغالي، للحصول على خدماته بجانب تنازل اللاعب عن 250 ألف دولار من مستحقاته للنادي البرتغالي، من أجل إتمام الصفقة التي تمت بشكل رسمي بتوقيعه على عقود لمدة 3 مواسم ونصف مقبلة.

كما وعد مسؤولو الزمالك، أحمد سيد «زيزو»، الذي يجيد اللعب في مركز صناعة الألعاب بقيده في القائمة الإفريقية للفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية، بعدما جاء ضمه بناءً على رؤية السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.