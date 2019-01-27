سلطان بن زايد يشهد فعاليات الأسبوع الثاني ويتابع سباق السلوقي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس «نادي تراث الإمارات»، فعاليات الأسبوع الثاني ل«مهرجان سموه التراثي» في نسخته ال13 في «ميدان سويحان»، الذي ينظمه النادي، و«مركز سلطان بن زايد»، وتابع سموه «سباق السلوقي العربي» بكل مراحله، وأثنى على جهود المنظمين والمشاركين في التعريف بهذه الرياضة العربية العريقة.

واشتمل برنامج فعاليات اليوم السابع على منافسات «مزاينة الإبل» لفئة «فطمان بكار»، ضمن أشواط: «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، و«أبناء القبائل الفضي»، و«أبناء القبائل الذهبي»، و«التلاد»، كما اشتمل على ختام وتتويج «سباق السلوقي العربي»، وكذلك الاستمرار لشوطي «العرابي»، و«الخواوير الحزامي»، في «مسابقة المحالب»، إضافة إلى تواصل نشاطات «السوق الشعبي»، و«خيمة التسامح» بفقرات فنية وفلكلورية وتراثية، ومسابقات ثقافية وتراثية جماهيرية، كما نظم مخيم «مكشات سويحان» نشاطاً نسوياً، زينته مسابقة للطبخ التراثي الشعبي، رصدت لها جوائز نقدية قيمة للفائزات العشر الأوليات فيها.

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام «مركز سلطان بن زايد»، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط «مزاينة الإبل» المحليات الأصايل لفئة «فطمان بكار» في اليوم السابع من المهرجان، ويحصل الفائز الأول على سيارة، بينما يحصل الفائزون من الثاني وحتى العاشر على مبالغ نقدية، تتراوح بين 45 ألفاً إلى 10 آلاف درهم.

وفي شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، حصدت ناموس الشوط والسيارة المطية «الشيخة»، لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الثاني «رمز» لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث «ظن» لمالكها سالم بن راشد بن حرقوص العمري، وجاءت في المركز الرابع «بينونة» للشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحلت في المركز الخامس «لجامة» لحميد سعيد بن الشرف المحرمي.

وفي شوط «أبناء القبائل الفضي»، حازت المطية «وزن» لمالكها عبدالله زايد سعيد حارب المنصوري ناموس الشوط والسيارة، وحلت في المركز الثاني «تحدي» لمالكها مسفر محمد عايض علي القحطاني، وفي المركز الثالث «منصورة» لمالكها سلطان علي بن هياي المنصوري، وجاءت في المركز الرابع «تبوك» لحمد مسلم مبارك بن السكران الراشدي، وحلت في المركز الخامس «رمز» لعيضة مبخوت غانم المنهالي.

وفي شوط «أبناء القبائل الذهبي»، جاءت المطية «الكايدة» لمالكها محمد بن عايض القحطاني في المركز الأول، وحازت ناموس الشوط والسيارة، فيما حلت في المركز الثاني «نو» لمالكها محمد حمد بن سندية المنصوري، وفي المركز الثالث «ضي» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وجاءت في المركز الرابع «فرق التميز» لصادر بن سنية المنهالي، فيما حلت في المركز الخامس «خزامة» لسالم بن صقر المنصوري،

أما في شوط «التلاد» فحصدت المطية «بينونة» لمالكها طارش حمدان سيف المنصوري المركز الأول، وحازت ناموس الشوط والسيارة، فيما جاءت في المركز الثاني «عوايد» لمالكها محمد مسعود بخيت مهنا المنصوري، وفي المركز الثالث «شواهين» لمالكها كرامة بن قاسم العامري، وجاءت في المركز الرابع «مياسة» لعلي سلطان محمد صطيون الدرعي، فيما حلت في المركز الخامس «الشايبة» لسهيل منيف مطر منيف المنصوري.

هذا وشهد راعي المهرجان، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس «نادي تراث الإمارات»، عصر أمس، «سباق السلوقي العربي» النهائي، الذي أقيم على شوطين؛ الشوط الأول للذكور، والآخر للإناث لفئتي «الأسحك» و«الأهدب»، لمسافة 2500 متر، بمشاركة 30 من السلوق، تأهلت من أشواط السباق التأهيلي، الذي نظم يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، الفائزين في السباق؛ حيث حصل الفائز الأول على سيارة، فيما حصل المركز الثاني على جائزة نقدية 20 ألف درهم، و10 آلاف درهم للفائز الثالث.

وفي شوط الذكور، حاز ناموس الشوط وفاز بالسيارة، السلق «زعفران» لمالكه ناصر عبيد راشد دلموك الكتبي، فيما حل ثانياً «مغرد» لمالكه عامر محمد هاشل محمد المنصوري، وفي المركز الثالث «مزهل» لمالكه الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم.

أما في شوط الإناث، فجاءت السلق «نجدة» لمالكها الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم في المركز الأول، وفازت بناموس الشوط والسيارة، فيما جاءت في المركز الثاني «غرشوب» لمالكها عامر محمد هاشل محمد المنصوري، وفي المركز الثالث «مصيبة» لمالكها أحمد راشد سعيد خميس الساعدي.



3 آلاف طالب وطالبة



تواصل توافد المئات من طلاب المدارس إلى مهرجان سلطان بن زايد التراثي، فيما بلغت حصيلة زياراتهم خلال الأسبوع الأول أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة شاركوا في مختلف البرامج وفعاليات المهرجان، كما زار المهرجان أمس وفد من وزارة التربية والتعليم ضم 80 طالباً متميزاً و67 طالباً من مبادرة روائع الإبداع، وقد تقدمت وزاره التربية والتعليم بشكرها وتقديرها للجنة التواصل مع المدارس على تنظيم البرامج المقدمة للوفود المدرسية الزائرة.



400 سائح أجنبي



تميز، يوم أمس، بزيارة السياح الأجانب، الذين زاد عددهم على 400 سائح من العاملين في السفارة البريطانية، ومن أبناء الجاليات الروسية والأوكرانية والكازاخستانية وجنسيات أخرى، وانطلقوا من «خيمة التسامح»، التي أعدت خصيصاً في «عام التسامح»؛ لاستقبال زوار المهرجان من الجنسيات المختلفة، وتجولوا بين أركان المهرجان، وساحات المنافسات، كما مكثوا لبعض الوقت بين جنبات السوق الشعبي.

وتقدم عدد من السيّاح بجزيل الشكر لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على ما لاقوه من كرم الضيافة الأصيل، وعبروا عن استمتاعهم بتنوع فقرات المهرجان، فيما أشادوا بالاهتمام، الذي توليه الدولة لتراثها، وسعيها الدؤوب؛ للمحافظة على إرث الآباء والأجداد.



شكر وتقدير



أعربت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان عن ارتياحها لسير فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان على كافة المستويات لاسيما حجم المشاركات والحضور الجماهيري، وأكدت في ختام الأسبوع الأول من المهرجان، أن حضور سمو راعي المهرجان ومتابعته اليومية وتوجيهاته السديدة كان لها بالغ الأثر في إثراء احتفالية سويحان لتشكل عرساً تراثياً ثقافياً متألقاً، وبينت اللجنة أنها تعمل على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمشاركين، مشيرة إلى أن المهرجان في أسبوعه الثاني سيحفل بمجموعة مميزة من الفعاليات والمنافسات في المزاينات وسباق الإبل التراثي.