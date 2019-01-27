شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا بطلة تنس أستراليا.. الرقم واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطت اليابانية ناومي أوساكا خطوة جديدة لإثبات نفسها كإحدى النجمات المرشحات للهيمنة على عرش التنس في السنوات المقبلة بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة، بفوزها على التشيكية بترا كفيتوفا 7-6 (7-2) و5-7 و6-4 في المباراة النهائية التي استمرت ساعتين و27 دقيقة أمس في ملبورن.
وبهذا الفوز سترتقي أوساكا إلى المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي سيصدر غداً الاثنين على حساب الرومانية سيمونا هاليب.
وباتت أوساكا أول لاعبة يابانية وآسيوية في التاريخ تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي والأصغر سناً (21 عاما و104 أيام) تحقق هذا الإنجاز منذ الدنماركية كارولاين فوزنياكي (20 عاما و92 يوما)عام 2010.
وقالت اليابانية لدى تتويجها باللقب «ما زلت تحت وقع الصدمة. لا أصدق ما يحصل لي».
وعن تصدرها تصنيف اللاعبات المحترفات قالت: «فرحتي لا توصف كوني سأصبح الرقم واحد على مستوى العالم. لطالما حلمت بهذا المركز وأنا أشعر بالفخر أن أكون جزءاً من مجموعة من نخبة اللاعبات اللواتي نجحن في اعتلاء هذا المركز».
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