شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يلتقي لاعبي ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لاعبي ليفربول، وذلك خلال المعسكر الذي أقامه «الريدز» في دبي، وتدرب خلاله في مجمع ند الشبا.

وأهدى لاعبو ليفربول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد قميص «الريدز».

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.

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