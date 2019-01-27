المهبوبي: اتحاد الكرة راهن على «الأبيض» رغم تشاؤم الجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:علي البيتي

يعد وصول الأبيض إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 إنجازا لكنه لا يمثل غاية الطموحات، وسبق للمنتخب أن وصل إلى هذا الدور من قبل وهو مطالب هذه المرة بالتتويج بالبطولة خاصة وأن الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى.

خالف منتخب الإمارات توقعات الكثير من النقاد ببلوغ هذا الدور وإقصاء حامل اللقب، غير أن نتائجه وترشحه إلى دور الأربعة لم يكن مفاجئاً بالنسبة لاتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب، وقال أحمد المهبوبي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة أندية الهواة: دعم القيادة الرشيدة ومتابعتها كان وراء وصول المنتخب في رأيي، لاحظنا كيف تغير الأداء في مباراة أستراليا وكيف استمات اللاعبون وتحاملوا على أنفسهم حتى من أصيب يريد إكمال المباراة، كان كل شيء مختلفاً في هذه المواجهة، كانت هناك روح جديدة، كل هذا يعود إلى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشريفه المباراة السابقة، وتقريبا قدم المنتخب أفضل مباراة له، شاهدنا قتالاً وروحاً وإصراراً وتضحية وتركيزاً وعملاً كبيراً، وشعر اللاعبون بالمسؤولية الكبيرة، فعندما يحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في الملعب فهذه رسالة بالتأكيد، وجود سموه يؤكد اهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بالحدث، والتفافها ودعمها للأبيض، إن دعم قيادتنا الرشيدة أوصلنا لهذه المرحلة، ولا بد أن نتقدم بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وكل شيوخنا وقيادتنا فهم منحوا المنتخب الثقة وهم من رفع معنويات اللاعبين وأشعرهم بأهمية الشعار والتضحية من أجل الوطن.

وتابع المهبوبي: كنا في اتحاد الكرة متفائلين رغم أن الكثيرين كانوا متشائمين وراهنا على هذا المنتخب وكنا نعلم أنه لن يخذلنا وراهنا كذلك على المدرب زاكيروني وهو أيضا يقود المنتخب بنجاح حالياً، فبالأرقام والنتائج هو ناجح مع المنتخب بدليل الوصول إلى هذه المرحلة.

وأضاف: أعتقد أن النتائج المشرفة التي تحققت تؤكد أن المنتخب قادر على الذهاب أبعد من ذلك وتؤكد أيضا أن الكرة الإماراتية موجودة وتستطيع منافسة هوامير آسيا بل والتفوق عليهم ولعل الفوز على المنتخب الأسترالي وهو حامل اللقب دليل على ما ذهبت إليه، وهو رسالة أيضا تؤكد أن منتخبنا عازم على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة وأنه في سبيل تحقيق ما يريد قادر على إبعاد كل من يقف في طريقه، وأكد المنتخب أنه لا يخشى أحداً وأنه لا يقل عن هوامير آسيا والأسماء الكبيرة التي كانت مرشحة وأقصيت ومن بينها أستراليا.

وذكر المهبوبي أن المنتخب أحسن التعامل مع مباراة أستراليا وهي التي كانت مرشحة للفوز بحكم الخبرة والنجومية والأسماء ولكن التكتيك الجيد والتعامل الايجابي والروح القتالية العالية رجحت كفة الأبيض واعتبر ان الوصول إلى هذه المرحلة خطوة مهمة جدا لكنها يجب الا تكون غاية الطموح، وقال: نفكر فيما هو أبعد من هذه المرحلة ومن النهائي نرغب في التتويج بالبطولة واعتقد ان هذا المنتخب قادر على تحقيق هذا الحلم. الوضع حاليا أفضل، المنتخب تفوق في مواجهات صعبة وما حققه يزيده ثقة وإصرارا بكل تأكيد ويزيده تماسكا وعزما إلى جانب ارتفاع النسق من مباراة لأخرى واكتساب اللاعبين الكثير من الأمور الايجابية التي ستساعدهم في المواجهة المقبلة.

وامتدح المهبوبي وقفة الجماهير وقال إنها ليست غريبة وأوضح: ان كان اللاعبين رجالا وأبطالاً وفرساناً في الملعب فالجمهور لم يكن اقل عنهم، فالدعم والمساندة من المدرجات لها أهمية كبرى وتأثير بالغ، ان جماهيرنا بوعيها وعمق انتمائها تدرك مسؤولياتها والمطلوب منها وتعلم ان وجودها مهم جدا وهي لا تبخل على المنتخب بشيء ونحن متأكدون وواثقون أن الجمهور سيكون موجوداً بكثافة وسيكون الرقم واحد في المباراة المقبلة وليس 12.

وعن مواجهة قطر قال إنها ستكون صعبة وتتطلب تركيزاً وروحاً ولكن كما ذكرت نحن متفائلون، فالشدائد لها عيال زايد، ومن يضع هدفاً نصب عينه لن يبالي من يواجه فهو مستعد لكل منتخب وكل منافس.

واعتبر المهبوبي ان هناك مكاسب كبيرة حققها المنتخب من بطولة كأس آسيا ومن بينها القدرة على مجاراة المنتخبات القوية والمصنفة والتغلب عليها واللعب على تفاصيل صغيرة وكيفية استغلال أخطاء المنافسين والتعامل مع الضغوط وردة الفعل القوية، ونوه إلى ان مباراة أستراليا لم تبن فيها الفوارق بين لاعبين ينشطون في دوري الخليج العربي وآخرين محترفين في دوريات كبيرة.