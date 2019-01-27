الكمالي: نجاح مميز لماراثون دبي وتحطيم للأرقام القياسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:أحمد مصطفى

أكد المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن النسخة العشرين من ماراثون دبي هي الأفضل حتى الآن، وذلك لأن بداية الماراثون كانت بتحقيق رقم ساعتين و20 دقيقة وكانت لعدّاء انجليزي إلى أن وصلت إلى ساعتين و3 دقائق و34 ثانية وبالتالي أحدث الماراثون طفرة كبيرة في سباق الرجال.

وقال: زيادة نسبة المواطنين في السباق من 5 إلى 8 في المئة، هي زيادة كبيرة في السباق وبشرى رائعة من أجل مزيد من المشاركات، حيث شاركوا في سباق الجماهير وليس النخبة.

وأضاف: في جميع مراحل السباق كان هناك مؤشر على وجود رقم جديد للسباق، أضف إلى ذلك، المشاركة الجماهيرية اللافتة ما يؤكد أن الماراثون بنسخته الحالية أصبح صاحب أكبر رقم تجمع.

وأشار الكمالي إلى أن اللجنة المنظمة ستعقد اجتماع لمناقشة كافة الملاحظات من القائمين على العمل، وقال: تلقيت العديد من الاتصالات المشيدة بالتنظيم، ووجود العديد من الرياضيين في الحدث وقد أشادوا به مثل طلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الذي شارك في السباق.

وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى أن هناك 48 حكماً إنجليزياً شاركوا في تحكيم السباق، وذلك لمنع وجود أي خطأ في خط السير أو الناحية التنظيمية، كما تم استخدام مسدس إلكتروني، وذلك من أجل دقة الزمن بدل من المسدس العادي، لأنه يعطي فارق 1% وبالتالي كان الأفضل للجوء إلى الإلكتروني.

وأشاد الكمالي بعملية نقل الحدث تلفزيونياً من خلال إحدى الشركات المنظمة للبث، حيث تم بثه على العديد من القنوات التلفزيونية والإنترنت لافتاً إلى أن نسبة المشاهدة من المتوقع أن تكون مرتفعة خاصة وأن عملية البث كانت مجانية.

وفيما يتعلق بالملاحظات المتعلقة بالسباق قال: حاولنا تلافي أي سلبيات في الحدث الماضي، وقمنا بتعديل الأمور حتى يخرج الحدث بصورة مشرفة ويحقق النجاح المنشود.

وكشف الكمالي عن حضور العديد من رؤساء الاتحادات الدولية، وخلال الساعات الأولى من الحدث تواجد ماراثون دبي في الصفحة الأولى للاتحاد الدولي لألعاب القوى، وذلك بظهور أفضل أزمنة مع بداية عام 2019، وقال إنه سيعدّ تقريراً كاملاً لمجلس دبي الرياضي يتضمن العديد من الأمور الفنية المتعلقة بزيادة سرعة السباق.

وفيما يتعلق بخفض قيمة الجائزة قال: كان هناك تخوف من هذا الأمر، وكان ذلك بسبب عملية الهيكلة لتصنيف السباق، ومن المتوقع أن تزيد القيمة المالية للجوائز خلال النسخ المقبلة.

وعن ظهور أحد الأشخاص بزيّ غير رياضي قال: بالعكس نرحب بمثل هذه الأمور طالما أن المتسابق يحمل رقماً خاصاً للسباق.

ولفت الكمالي إلى أنه عقب نهاية السباق سيتم إرسال صورة إلى لجنة الطرق، من أجل تحليلها والتأكيد على عدم وجود أي معوقات للحدث، موجهاً الشكر إلى كل من شارك في نجاح الحدث سواء من قبل شرطة دبي أو الإسعاف وكل من ساهم في هذا النجاح.