قرعة متوازنة في بطولة معهد دبي القضائي لكرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن معهد دبي القضائي أن دورة هذا العام 2019 من بطولة خماسيات كرة القدم ستحمل اسم بطولة التسامح تناغماً مع محاور مبادرة «عام التسامح» وستنطلق البطولة يوم 4 فبراير وتستمر إلى 12 مارس المقبلين.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي وتم اعتماد الفرق التي تمثل الدوائر والمؤسسات المشاركة، بحضور القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من كبار الشخصيات.

وشهد المؤتمر الذي أقيم في مقر معهد دبي القضائي إجراء مراسم قرعة الدورة السابعة، بحضور الإداريين الذين يمثلون المؤسسات التي أكدت مشاركتها في البطولة والبالغ عددها 20 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: ننظم البطولة للعام السابع على التوالي، لاسيما أنها تستقطب في كل دورة نخبة المؤسسات في دبي، ونتشرف هذا العام بإطلاق هذه النسخة تحت شعار عام التسامح، وكما كانت عليه الحال في كل عام، ستنجح البطولة في الاستحواذ على اهتمام إعلامي وشعبي واسع النطاق، لتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضة بين الشباب في دوائرنا ومؤسساتنا.

وأضاف: نفخر بقدرتنا على تحقيق الأهداف المحددة لهذه البطولة، وفي مقدمتها نشر الثقافة الرياضية بين مختلف شرائح المجتمع، والتشجيع على التحلي بالروح الرياضية، فضلاً عن بعد مهم آخر، هو نشر أجواء السعادة والإيجابية بين اللاعبين والجمهور».

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق محاكم دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ومطارات دبي، وفي المجموعة الثانية ستلعب فرق النيابة العامة وبلدية دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري واقتصادية دبي، وضمت المجموعة الثالثة فرق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وجمارك دبي وتعاونية الاتحاد ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، بينما ضمت المجموعة الرابعة فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة الصحة في دبي والتميمي ومشاركوه، وفي المجموعة الخامسة ستلعب فرق شرطة دبي ومؤسسة تاكسي دبي والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين وسيمنح الفريق الفائز بالمركز الأول كأس البطولة، إضافة إلى 12 ميدالية ذهبية و12 هدية عينية، بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على كأس فضية و12 ميدالية فضية وستكون هناك 6 كؤوس تخصص لهداف البطولة، وأفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل إداري، وكأس اللعب النظيف وكأس التسامح.

وتشتمل قائمة رعاة البطولة على كل من: تعاونية الاتحاد الراعي الذهبي، سيرما للمياه الراعي الفضي، جريدة البيان ودبي الرياضية و«البراجيل» الرعاة الإعلاميين.