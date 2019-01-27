بطولة العالم للقدرة الشطرنجية تنطلق اليوم في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تنطلق في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم منافسات النسخة الثانية من بطولة العالم للقدرة الشطرنجية «جولة الإمارات» والتي ينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات، وتستمر منافساتها لمدة يومين بفندق نوفوتيل الفجيرة، بمشاركة 230 لاعبا ولاعبة يمثلون 22 دولة يتقدمهم البولندي بيوتر مورديزيا أستاذ الاتحاد الدولي في حل مسائل الشطرنج والحائز على لقب العالم خلال السنوات ال7 الماضية مما يجعله أبرز أساطير العالم شطرنجيا، بجانب بطل العالم السابق الأستاذ الدولي الكبير الروسي اندريه سلفانوف والذي يصنف من كبار الشطرنجيين العالميين ذهنيا وإداريا، فضلا عن نخبة من أبطال الإمارات وثلاثة أساتذة آخرين من روسيا ولاعبين مميزين من مختلف دول العالم.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لراعي البطولة لإعطاء إشارة الانطلاقة اليوم بحضور الصربي مورجان فوسوفيتش نائب رئيس الاتحاد الدولي وأعضاء اتحاد الإمارات وقيادات الحركة الرياضية ومحبي لعبة الشطرنج.

وأكد الدكتور عبد الله آل بركت رئيس اللجنة المنظمة ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة اكتمال الاستعدادات والترتيبات التنظيمية لإخراج بطولة رفيعة المستوى خاصة وأنها تندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي السنوية لتكون أول بطولة في الشرق الأوسط والوطن العربي تنال التصنيف العالمي، معربا عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للبطولة الأقوى على مستوى العالم في حل مسائل الشطرنج، مؤكدا أن دعم سموه مهد لمشاركة نوعية للاعبين أصحاب التصنيفات العالية وحملة الألقاب الشطرنجية، وقال: إن التوجيهات والمتابعة المباشرة من الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية في الفجيرة ساهمت بالوصول للجاهزية الكاملة بشكل مميز وبما يبشر بتنظيم بطولة من الطراز العالمي وبما يتناسب ومكانة دولة الإمارات.

من جانبه أعلن محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة أن القيمة الإجمالية للبطولة 300 ألف درهم تشمل 34 جائزة، وأن المنافسات تتوزع على ثلاث فئات وهي: الأولى للخبراء والمحترفين ممن يملكون تصنيفا أعلى من 2000 نقطة، وفئة أقل من 2000 نقطة، للاعبين دون 13 سنة، متمنياً التوفيق للجميع وأن تحقق البطولة أهدافها المنشودة.

وأكد محمد عبدالغني المدير الفني للبطولة أن الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج أنهى كل الأمور الفنية بإشراف الصربي مورجان فوسوفيتش، وقد أبدى ارتياحا لدقة التنظيم والإقبال الكبير على المشاركة.

يذكر أن النسخة الأولى للبطولة شارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين وأساتذة الاتحاد الدولي منهم 7 أساتذة دوليين كبار من حملة لقب كراند ماستر، يأتي في مقدمتهم الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبد الرحمن وبطلة العالم في 2017 لفئة تحت 8 سنوات روضة السركال، بالإضافة إلى الثنائي أحمد عدلي والصربي ايجور ميلادينوفيج بطلي العالم للشباب بجانب مجموعة من الأبطال أصحاب التصنيف العالمي.