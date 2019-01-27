تحديات اليذاع لهجن أبناء القبائل اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد ميدان المرموم صباح ومساء اليوم، إقامة 40 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل، وذلك بواقع 22 شوطاً في الفترة الصباحية، منها 12 شوطاً لهجن الإنتاج ستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية (محليات ومهجنات)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط، مبالغ نقدية قيمة.

وتشهد الفترة المسائية إقامة 18 شوطاً، أربعة أشواط للرموز، بالإضافة إلى 14 شوطاً جوائز المراكز الأولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.