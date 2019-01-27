الفارسة فاطمة تهدي اسطبلات «إم 7» لقب كأس زايد بن منصور للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدت الفارسة فاطمة محمد إبراهيم عباس إسطبلات «أم 7» العائدة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لقب كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة، لمسافة 120 كيلومتراً أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 81 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

وحسمت الفارسة فاطمة اللقب، بعد احتلالها المراكز 14 و 11 و6 في المراحل الثلاث الأولى، قبل أن تصعد إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، على صهوة الجواد «سموم» المملوك لإسطبلات إم 7، مسجلة زمناً قدره 4:17:37 ساعة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سعيد سالم المهيري على صهوة الجواد «جيغار» المملوك لإسطبلات إس إس العائدة إلى سلطان علي السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 4:17:40 ساعة، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفارس أحمد سالم البلوشي على صهوة الجواد «عنتر» المملوك لإسطبلات النصر 2 العائدة للشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، مسجلاً زمناً قدره 17:41: 4 ساعة.

وعقب إجراءات الفحص البيطري وإعلان النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتم منح الفائزين الثلاثة الأوائل، سيارة دفع رباعي لكل فائز، مقدمة من قرية الإمارات العالمية للقدرة، وجوائز نقدية من الرابع للعاشر.

وأهدت الفارسة فاطمة محمد إبراهيم البالغة من العمر 14 عاماً الفوز بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد للقدرة للشباب والناشئين، إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأبدت سعادتها بتحقيق اللقب الأول في سباقات القدرة، مشيرة إلى أن السباق كان قوياً في كل مراحله، وأشادت بدعم وتوجيهات المدرب محمد السبوسي وفريق عمل إسطبلات ام 7.

هذا وأشادت لارا صوايا بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بتنظيم السباق، وذلك انطلاقاً من حرص سموه على دعم الفرسان والفارسات من الشباب والناشئين من خلال تنظيم هذا السباق الذي يعد فرصة جيدة لإعداد هذا الجيل من الفرسان والفارسات وإتاحة الفرص لهم للاحتكاك لاكتساب خبرات جديدة بهدف صقلهم لإعداد جيل قوي من الفرسان والفارسات.

كما أشادت بالمشاركة الكبيرة من الفرسان والفارسات في السباق الذي أكد وجود قاعدة كبيرة من الفرسان والفارسات في هذه المرحلة السنية.

وأعلن عدنان سلطان النعيمي مدير نادي أبوظبي للفروسية أن الاستعدادات مستمرة ومكثفة لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة الذي سيقام على ميادين قرية الإمارات العالمية للقدرة يوم 9 فبراير المقبل وأشار الى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 200 فارس وفارسة في السباق، من بينهم 50 فارساً عالمياً من أوربا وأمريكا.

وعن سباق أمس قال إنهم يستهدفون منه منح الفرصة أمام فرسان المستقبل للتعلم واكتساب الخبرة وأضاف: خطتنا في قرية الوثبة أن تكون هنالك وجوه جديدة وخيول جديدة للمستقبل وهذا يتطلب تنظيم سباقات خاصة بصغار السن ونعتقد أن ذلك حدث فعلياً في السباق.

وأكد النعيمي أن السباق تميز بالالتزام التام بالضوابط وغابت الشكاوى من الجميع لأن المدربين والفرسان والمساعدين التزموا بها، ما يستوجب تقديم التحية للجميع على هذا الالتزام والمشاركة الجيدة في السباق الذي تميز بالسرعة المعتدلة وهي الطريقة الأنسب من أجل التعلم والتطور.