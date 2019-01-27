شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يتفق مع الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين ليتولى دفة الأمور الفنية للأزرق السعودي خلفاً للبرتغالي جيسوس الذي قرر الهلاليون فك الارتباط معه.

وبحسب مصادر خاصة مساء أمس فإن ماميتش توصل لاتفاق مع إدارة الزعيم لفك الارتباط بالتراضي.

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