«زلزال 87» و«طوفان 21» يتألقان في بطولة دبي للقوارب الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف القاربان زلزال 87 وطوفان 21، الأضواء في منافسات سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شواطئ جميرا، في أمس الأول ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

شهد السباق مشاركة 50 قارباً، على متنها 250 بحاراً تنافسوا على المراكز الأولى للحدث والجوائز المالية المخصصة لفئتين اثنتين اعتمدتا في الموسم الحالي 2018-2019، الأولى هي فئة الناشئين من 8 إلى 16 سنة، والثانية فئة الشباب من 8 إلى21 سنة.

ونجحت اللجنة المنظمة للسباق في اختيار المسار المناسب مع طبيعة المنافسة والملائم للمرحلة السنية للمشاركين وامتدت مسافة السباق 3 أميال بحرية ونجح القارب زلزال 87 لمالكه النوخذة مروان عبدالله المرزوقي وبقيادة النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي، في التربع على صدارة جميع المشاركين في السباق وانتزاع المركز الأول لفئة الشباب عن جدارة واستحقاق، متقدماً على باقي المشاركين منذ رفع العلم الأخضر ليستلم طاقمه العلم الشطرنجي في خط النهاية وجاء القارب الشليلة 64 لمالكه النوخذة إبراهيم سلطان إبراهيم المرزوقي في المركز الثاني في الترتيب العام للسباق، وجاء بعده وفي المركز الثالث القارب أطلس 12 لمالكه النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي وبقيادة النوخذة راشد جمعة السويدي.

ولدى فئة الناشئين، تمكن طاقم القارب طوفان 21 لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، من انتزاع المركز الأول لهذه الفئة متقدماً على باقي القوارب المشاركة ومن بينها القارب السرب 80 لمالكه الحرّ راشد خادم المهيري وبقيادة النوخذة راشد أحمد خادم المهيري الذي احتل المركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث إلى القارب دوج 62 لمالكه أحمد محمد راشد السويدي وبقيادة النوخذة محمد جمعة السويدي.

وعقب نهاية المنافسات جرت مراسم تتويج أبطال الجولة الثانية بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات، فيما حرصت اللجنة المنظمة وللمرة الأولى على توجيه الدعوة إلى أولياء الأمور والملاك الذين أشرفوا على مشاركة أبنائهم في الحدث على المشاركة في مراسم التتويج وتقليد الفائزين الميداليات الخاصة بالحدث من أجل تحفيز المشاركين للمزيد من الإبداع.

وأبدى هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، سعادته الكبيرة بنجاح الحدث والدور المميز الذي قدم أولياء الأمور والنواخذة الكبار في إنجاح التظاهرة الكبيرة مبيناً أن مبادرة النادي في إشراك أولياء الأمور في التتويج من أجل المزيد من التحفيز للمشاركين في الحدث.

وقال النوخذة المخضرم مروان عبد الله المرزوقي مالك القارب زلزال 87، إن منافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً تثري الساحة في الرياضات البحرية التراثية وتؤهل البحارة لخوض التحديات الكبيرة في المسابقات المختلفة والتي تشمل أيضاً القوارب 43 قدماً والسفن 60 قدماً مشيداً بمستوي المشاركين وتعلمهم مهارات الإبحار.

ومن المنتظر أن تقام منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية يوم 16 فبراير المقبل، ليتم بعدها إعلان الترتيب العام لمنافسات الموسم الحالي 2018-2019.