زاكيروني و«الأبيض».. 10 مباريات رسمية من دون خسارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم

أكد منتخب الإمارات الوطني أنه يجيد كتابة التاريخ، بعدما عبر إلى الدور نصف النهائي بفوزه على المنتخب الأسترالي بهدف من توقيع علي مبخوت في الموقعة الكبيرة التي أقيمت على أرض استاد هزاع بن زايد الذي بات أرض كتابة التاريخ لكرة الإمارات .

وكان استاد هزاع بن زايد قد شهد أول فوز إماراتي على أستراليا في تاريخ مواجهاتهما، بعدما شهد نفس الملعب تفوق وتألق العين في شهر ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي في مونديال الأندية، حين تفوق الزعيم على أحد كبار أندية العالم ريفربليت الأرجنتيني، ليبلغ النهائي قبل أن يخسر أمام ريال مدريد على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وبرهن «الأبيض» من جديد أنه «قاهر الأبطال»، حين استطاع تجاوز المنتخب الأسترالي حامل لقب نسخة 2015، بعدما كان في النسخة نفسها قد تجاوز المنتخب الياباني بطل نسخة 2011، في الدور ربع النهائي، وإن بسيناريو أكثر دراماتيكية حين فاز حينها بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

ولأن التاريخ يكتب، فقد أكد منتخبنا حقيقة ثابتة، أن «الأبيض» يبلغ دائما نصف النهائي، في كل مرة ينجح فيها بتجاوز دور المجموعات، وهو ما يتضح من تاريخ مشاركة المنتخب في البطولات القارية. وتمكن منتخبنا من الوصول إلى دور الأربعة للمرة الأولى في نسخة 92 في اليابان، وفي نسخة 96 على أرض الإمارات، كما بلغ نصف النهائي أيضا في البطولة الأخيرة التي لعبت في أستراليا، ليعود ويحقق هذا الإنجاز من جديد في نسخة 2019، في حين اكتفى بوداع المسابقة من الدور الأول في نسخ 1980 و1984 و1988، و2004 و2007 و2011.

ولم يقتصر التاريخ على العبور إلى الدور نصف النهائي، بل سجل علي مبخوت اسمه في سجلات التميز، بعدما بات أول لاعب عربي يصل إلى 9 أهداف في البطولة القارية، كما أصبح أول لاعب إماراتي يسجل هدفا في مرمى المنتخب الأسترالي، بعدما عجز «الأبيض» من قبل عن هز شباك «الكنغارو» في المباريات التي جمعت بين المنتخبين رسميا ووديا.

وكان علي مبخوت قد نجح في تسجيل 5 أهداف في البطولة التي أقيمت في أستراليا، ليتوج هدافا للبطولة بفارق هدف عن زميله وشريكه في خط الهجوم أحمد خليل.

وأصبح مبخوت ثالث هدافي كأس آسيا التاريخيين، خلف كل من الإيراني علي دائي (14 هدفا)، والكوري الجنوبي لي دونج كوك (10 أهداف)، بينما تعادل مع الياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد 9 أهداف.وانضم منتخب أستراليا إلى قائمة «ضحايا» مبخوت، بعدما بات الكنغارو المنتخب الثامن الذي ينجح الموهوب الإماراتي في هز شباكه بعدما كان قد سجل هدفا في شباك كل من البحرين واليابان والعراق والهند وتايلاند وقرغيزستان، وهدفين في مرمى قطر.

وعاد مبخوت ليواصل رحلة التميز تهديفيا في هذه النسخة، حيث سجل رباعية حتى الآن، كان أغلاها تلك الكرة التي استغل بها هفوة الدفاع الأسترالي ليتجاوز الحارس ماك ريان وليسجل الهدف الذي أسعد الوطن.

وبرهن مبخوت أنه صانع الفرح في العقد الحديث، وأنه الورقة التي يمكن الرهان عليها، قياساً إلى موهبته وقدرته على استغلال أنصاف الحلول، أو حتى استغلال «هدية» من زميل أو حتى من خصم.

ورفع علي مبخوت رصيده التهديفي في حقبة المدير الفني الإيطالي إلى 8 أهداف، منها 5 أهداف في المباريات الرسمية (هدف في كأس الخليج و4 أهداف في كأس آسيا).

أما خارج الخطوط، فقد أثبت المدير الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني أنه «الداهية» الذي يجيد التلاعب بكل الأوراق التي يمتلكها.

ونجح المدرب الذي تلقى سيلاً من «سهام الانتقادات»، منذ بداية رحلته مع الأبيض، في تحقيق النجاح بالوصول مع المنتخب إلى الدور نصف النهائي، رغم عدم ظهور الفريق بالصورة والشكل المناسب.

وبدا المدرب الذي وصف نفسه «بالخياط» حين تسلم المهمة في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2017، أنه يعمل على حبك «بدلة» المنتخب وفق قياس الخصم، وبما يتماشى مع قدرات لاعبينا، حتى أصبح التكهن بأسلوب وطريقة المدرب في كل مباراة ضرباً من الخيال.

ولعل المفاجأة التي قدمها المدرب في مباراة أستراليا، أكدت مدى «الدهاء» الفني للمدرب في المباراة العاشرة التي يتولى بها قيادة المنتخب خلفاً للأرجنتيني باوزا.وكانت مباراة أستراليا هي «عاشر» مباراة للأبيض مع زاكيروني، كانت الخمس الأولى منها في بطولة كأس الخليج في يناير/‏ كانون الثاني 2018، و5 أخرى في كأس آسيا الحالية.

وحافظ المدرب على سجله «الأبيض» دون خسارة في المباريات العشر الأولى، حيث فاز في 4 مباريات (واحدة في كأس الخليج، و3 في كأس آسيا)، بينما تعادل في 6 مباريات (فاز بواحدة منها بركلات الترجيح وخسر أخرى أمام عُمان بركلات الترجيح أيضا).

ولم تكن الأرقام التهديفية بالنسبة إلى منتخبنا مع زاكيروني «لامعة»، بل جاءت شحيحة هجوميا، بعدما اكتفى المنتخب بتسجيل 9 أهداف في 10 مباريات وبمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة.

أما دفاعياً، فقد كان التميز واضحا، حيث لم يُمنَ مرمى المنتخب في المباريات العشر سوى ب4 أهداف، كان نصيب منتخب قرغيزستان منها هدفين.

نتائج مباريات المنتخب الرسمية

* كأس الخليج:

الإمارات- عمان: 1-صفر.

الإمارات- السعودية: صفر- صفر.

الإمارات-الكويت: صفر-صفر.

الإمارات- العراق: صفر-صفر (فاز بالترجيحية).

الإمارات- عمان: صفر-صفر (خسر بالترجيحية).

* كأس آسيا:

الإمارات- البحرين: 1-1.

الإمارات- الهند: 2-صفر.

الإمارات- تايلاند: 1-1.

الإمارات- قيرغزستان: 3-2.

الإمارات- أستراليا: 1-صفر.

هدافو كأس آسيا تاريخياً

14 هدفاً: الإيراني علي دائي.

10 أهداف: الكوري الجنوبي لي دونج جوك.

9 أهداف: الإماراتي علي مبخوت والياباني ناوهيرو تاكاهارا.

8 أهداف: الكويتي جاسم الهويدي- العراقي يونس محمود.

7 أهداف: الإيراني بيهتاش فاريبا- الإيراني حسين كالاني- الكوري الجنوبي تشوي سون هو- الكويتي فيصل الدخيل، والقطري المعز علي.

6 أهداف: السعودي ياسر القحطاني- الأوزبكي ألكسندر جينريخ- الأسترالي تيم كاهيل، والإماراتي أحمد خليل.