اللجنة الأمنية تشيد بنجاح إجراءاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت اللجنة الأمنية العليا لتأمين كأس آسيا ٢٠١٩ المقامة حالياً في الإمارات سير العمل ومجمل تقارير الأداء لغاية الآن وسبل الاستعداد للمرحلة القادمة مع وصول البطولة إلى مراحلها الأخيرة واحتدام شدة التنافس بين المنتخبات التي تأهلت لنصف النهائي.

وترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة اجتماعاً للجنة الأمنية المنظمة لكأس آسيا حيث استعرض المجتمعون الأعضاء المجهود الذي بذل في الفترة الماضية منذ انطلاق البطولة والأداء المتميز للمكلفين بحفظ أمن المباريات والملاعب الذين عملوا بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف وصولاً للغاية المنشودة في إبراز الدور التي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم بطولة قارية بمجال كرة القدم.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة التأكيد على حضور الجماهير في الملعب لتشجيع فريقهم، حيث تتوفر كافة وسائل الراحة والأمن والتنظيم الجيد.

وشدد اللواء الريسي على ضرورة مضاعفة الجهود بالفترة القادمة وذلك لتعزيز النجاحات المتحققة والخروج بالبطولة بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة الإمارات العربية المتحدة.