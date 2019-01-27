الجنيبي يكسب الرهان على «العجوز» برفع قبضته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:علي نجم

حين أطلق الحكم صافرة النهاية؛ ليعلن فوز منتخبنا الوطني على أستراليا بهدف دون مقابل، وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من «كأس آسيا 2019»، وفي الوقت، الذي عاشت فيه جماهير الإمارات فرحة كبيرة؛ بالتأهل التاريخي على حساب «الكنجارو»، كان عبدالله ناصر الجنيبي رئيس لجنة المنتخبات، نائب رئيس اتحاد الكرة، يعبر عن «فرحة خاصة»؛ حين توجه نحو المدير الفني الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ ليرفع قبضة المدرب عالياً، وليشير إلى الجماهير؛ من أجل تحية «العجوز الإيطالي».

عكست حركة رئيس لجنة المنتخبات، حجم الضغوط، التي عاناها «بوناصر» طوال الفترة السابقة، وعكست حجم الفرحة الكبيرة، التي عاشها؛ بعدما عبر منتخبنا الوطني امتحان الدور ربع النهائي بسلام؛ ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

كان نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المحترفين، رئيس لجنة المنتخبات، يدرك أن خسارة منتخبنا الوطني، ووداع البطولة القارية من الدور ربع النهائي؛ سيكون هو «المسؤول الأول» عنها، بالشراكة مع رئيس الاتحاد مروان بن غليطة.

ربما شعر أو خيل ل«بو ناصر»، أن كل خطوة يتقدم فيها «الأبيض» هي خطوة نجاح له، ولرهانه على المدرب الإيطالي، الذي نال ما لم ينل أحد قبله من الانتقادات والتشكيك.

نجح الداهية زاكيروني، وتأهل «الأبيض» إلى نصف النهائي، وكسب الرهان الصعب، ففرح الجنيبي، وهلل وتنفس الصعداء، وإن لم يسع إلى كسب الأضواء، أو منح نفسه «دور البطولة»؛ لكنه أراد أن يمنح هذا «الشرف» إلى المدرب، الذي اختاره، وراهن عليه، وتمسك به؛ رغم كل المطالبات، التي خرجت من أجل استبداله.

وقد يكون من حق ناصر الجنيبي، أن «يفرح»، وأن يرفع قبضة زاكيروني؛ ليثبت أن المدرب «العجوز» هو من صنع ملحمة العبور والتفوق على «الكنجارو»؛ بفضل حنكته؛ وقراءته؛ وحسن إدارته للمباراة.

ولم يكن مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة أفضل حالاً من نائبه؛ بل إن ما تعرض له الرئيس طوال فترة تواجده على الكرسي الأول في الخوانيج لم يجن منه سوى «الصداع والانتقادات»، وإن كان قد برع في التعامل معها، وفق مقولة «أذن من طين وأذن من عجين».

ورغم ابتعاد الرئيس عن الأضواء الإعلامية منذ بداية «كأس آسيا 2019»، ومتابعة الأمور عن قرب؛ لكن بعيداً عن أسلوب «الشو» فقد نال بدوره تصفيق الجماهير، التي حضرت في «استاد هزاع بن زايد»، ليبادلها بتحية مماثلة، وبرفع «العقال»؛ حباً وتقديراً لتلك الجماهير، التي ربما تكون قد منحت «بو محمد» تقديراً غاب عنه منذ بداية رحلته على رأس الهرم الكروي.

وإذا كان تصريح ابن غليطة لقناة «أبوظبي الرياضية» حول الثقة بقدرة «الأبيض» على لعب المباراة النهائية ل«كأس آسيا 2019» قد روج على منصات «السوشيال ميديا» كنوع من «الاستهزاء»، فقد عاد «الفيديو»، أمس، للانتشار على منصات التواصل الاجتماعي؛ كتأكيد أن الحلم وتوقعات مروان بن غليطة بدأت تقترب؛ لتصبح حقيقة، لو قدر لمنتخبنا تجاوز مباراة نصف النهائي أمام المنتخب القطري بعد غد الثلاثاء.

أما الإيطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني، فقد أسهمت مباراة أستراليا في منح المدرب بطاقة العبور للمرة الأولى إلى قلوب الجماهير.

لم تتقبل الجماهير الإماراتية، تواجد المدرب الإيطالي على رأس الكادر الفني لمنتخبنا منذ اليوم الأول، فكانت حجة بعضهم، بأن المدرب «عجوز»، وبأن صلاحيته الفنية انتهت.ولعل ضعف المردود، كان سمة المباريات، التي لعبها المنتخب مع المدرب الإيطالي، الذي بحث عن النتائج على حساب الأداء الممتع، فنال حصة الأسد من الغضب والاعتراض، قبل أن يتحول إلى بطل؛ عقب مباراة أستراليا.

وأحسن المدرب قراءة المنافس، حين بدل أسلوب لعب الفريق؛ بالاعتماد على 4 لاعبين في وسط الميدان، وهو من راهن طوال الفترة السابقة على اللعب بثلاثة لاعبين في المحور، أو بلاعبين وفق سيناريو المباريات السابقة.

وكم كان المدرب جريئاً وموفقاً، حين «غامر» بإشراك اللاعب الواعد خليفة الحمادي؛ لخوض أول مباراة دولية رسمية في مشواره مع المنتخب، وليحل بديلاً عن محمد أحمد المصاب، ما عكس حجم الثقة الكبيرة، التي وضعها المدرب الخبير باللاعب الشاب.

ووضحت خبرة المدرب في إشراك وليد عباس في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى في المسابقة؛ بعدما أعتمد على الحسن صالح في المباريات الأربع السابقة؛ فكسب المدرب هذا الرهان، ولعب وليد واحدة من أفضل مبارياته، سواء على مستوى الرقابة أو التغطية أو حتى التدخلات في الكرات الهوائية أو حتى المواجهات الفردية.

ووفق زاكيروني في خيار الرهان على الثنائي ماجد حسن وعلي سالمين كمحوري وسط، بينما أشعل إسماعيل الحمادي الجبهة اليسرى، وكان شعلة من النشاط والخطر، وإن عاب اللاعب «الخجول» عدم النجاح في ترجمة الفرص، التي سنحت له على أهداف.

ولأن ال25 من يناير/‏‏كانون الثاني، كان يوم «الحظ» بالنسبة إلى زاكيروني، فقد أسفر التغيير، الذي قام به بإشراك محمد عبدالرحمن عن هدف الفوز التاريخي، حين تسبب «عجب» في الضغط على الدفاع الأسترالي، وإجباره على إعادة الكرة إلى حارس مرماه، وهي الكرة التي استفاد منها مبخوت؛ ليسجل الهدف الغالي.

أما على مستوى الأرقام، فقد تمكن منتخبنا من رفع رصيده إلى 15 فوزاً في تاريخ مشاركته في المسابقة القارية، خلال 43 مباراة رسمية لعبها في البطولة منذ مشاركته الأولى عام 1980.

واستعاد منتخبنا في تلك المباراة ب«ميزة» الصلابة الدفاعية، التي عهدها في مسيرته مع المدرب الإيطالي؛ حيث نجح في المحافظة على نظافة شباكه للمرة الثانية في كأس آسيا، وللمرة السابعة في 10 مباريات رسمية لعبها في الحقبة الإيطالية.

محمد أحمد:إصابتي بسيطة

طمأن المدافع محمد أحمد لاعب منتخبنا الوطني الذي أصيب ولم يكمل المباراة جماهير الأبيض بأن الإصابة التي تعرض لها بسيطة، وتمنى اللحاق بمباراة نصف النهائي.

وبارك محمد أحمد تأهل الأبيض إلى دور الأربعة في البطولة الآسيوية إلى الجماهير الإماراتية والعربية التي ساندت المنتخب في مدرجات استاد هزاع بن زايد في ملحمة تعكس التلاحم.

وتوجه مدافع المنتخب بالشكر إلى الجهاز الفني والإداري واللاعبين على ما قدموه في المباراة وقال: «اللقاء كان صعباً ولكن الروح كانت حاضرة والجميع قدم أفضل ما عنده لتحقيق الفوز والتأهل».