عمار الدوخي: جمهورنا رسم لوحة زاهية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد المحلل الكروي عمار الدوخي الكروي بالروح العالية والتكتيك الدفاعي المحكم الذي أدى به لاعبو منتخبنا الوطني مباراتهم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، وقال:«لقد شاهدنا أداء مميزاً وقوياً من لاعبي الأبيض الذين كانوا في قمة الحضور والتركيز الذهني، اللياقة البدنية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب شكلت الفارق في الجزء الأخير من المباراة».

وأشاد الدوخي بالقيادة الفنية والحنكة التي أدار بها المدرب الإيطالي زاكيروني المباراة خصوصاً التبديلات رغم أن معظمها كان اضطرارياً ولكن في النهاية القراءة كانت سليمة للمباراة بكل تفاصيلها.

وقال إن طبيعة مباريات خروج المغلوب تحتم على أي فريق التركيز على التكتيك الذي يضمن له الخروج ظافراً بنتيجة المباراة وهذا هو الأهم في كرة القدم العصرية، وأشاد الدوخي بالوقفة الجماهيرية الكبيرة من قبل أبناء الدولة ورسموا في استاد هزاع بن زايد لوحة تشجيعية زاهية ساهمت في منح الفريق روح الإصرار والتحدي لإسعاد هذا الجمهور الوفي والمخلص، منوهاً بأن الفوز الذي تحقق كان على حامل اللقب منتخب أستراليا بطل النسخة السابقة في 2015 وهذا ليس بالأمر السهل ويستحق عليه اللاعبون والجهازان الفني والإداري والقائمون على أمر المنتخب كل الإشادة والتقدير.

وأشار الدوخي إلى أن مباراة أستراليا أصبحت من الماضي وفرحنا بالتأهل إلى نصف النهائي عن جدارة وعلينا طي صفحتها وأصبحنا جميعنا مطالبين بالإعداد والتحضير للمباراة القادمة باعتبارها المحطة الأهم في مسيرة الأبيض في البطولة.