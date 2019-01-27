محمد بن ثعلوب: الرهان على «فرسان الأبيض» لم يَخِب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:صديق عباس ثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا رئيس مجموعة أبوظبي توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أمم آسيا رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الخاصة بشراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا المقبلة في نصف النهائي، التي تقام مساء يوم بعد غد الثلاثاء بإستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

كما أشاد محمد بن ثعلوب بتوزيع مجلس أبوظبي الرياضي التذاكر اعتباراً من العاشرة من صباح اليوم الأحد بمقر المجلس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي تقديراً للدور الرائع والرائد لجمهور الكرة الإماراتية الوفي المثالي من مواطنين ومقيمين الذين حرصوا على مؤازرة (الأبيض) الإماراتي في مبارياته الماضية خلال الدور التمهيدي من تصفيات أمم آسيا، وفي الدور ثمن وربع النهائي اقتراباً من منصة التتويج بإذن الله، بعد أن بلغ (فرسان) الإمارات بكل جدارة واقتدار المربع الذهبي على حساب منتخبات كبيرة وعريقة، وكان آخرها التفوق على منتخب أستراليا القوي حامل اللقب.

وأضاف محمد بن ثعلوب الدرعي: «لقد راهنا على فرسان (الأبيض) قبل بدء تصفيات أمم آسيا ثقة في قدراتهم وغيرتهم على شعار بلادهم بالرغم من صعوبة المجموعة الأولى في المرحلة الأولى، وقد تواصل عطاء الرجال وهم يرفعون شعار «نكون أو لا نكون» وقد كانوا بقدر ثقة القيادة الرشيدة التي تابعت مشوارهم عن قرب، فأحسنوا تمثيل شعار بلادهم خلال المرحلة المهمة الماضية ليبقى الأهم القادم هو صنع المجد الآسيوي فهم أهل لتحقيق الحلم الآسيوي، استثماراً لاهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة والمؤازرة الجماهيرية التي لم تتأخر بمختلف ألوان الطيف، والتي ستكون حاضرة بإستاد الانتصارات في أبوظبي، مواصلة لمشوار الأفراح التي رسم لوحتها الزاهية الرائعة (عيال زايد) الذين كانوا بحجم المسؤولية ترجمة لاستراتيجية المدرب الكبير الإيطالي زاكيروني والطاقم المساعد، بجانب جهود الأجهزة الإدارية والطبية والخدمية المرافقة لمسيرة (الأبيض) وعائلاتهم التي لعبت دوراً رئيسياً كذلك، ولا ننسى عناصر اللعبة الأخرى كاتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين والمجالس الرياضية، وهيئة الرياضة والإعلام الرياضي وكل من ساهم في مشوار مباريات منتخبنا الوطني الأول، على أمل أن تتواصل كل تلك الجهود، ليفرح الوطن بالإنجاز الآسيوي المرتقب إن شاء الله».

إسماعيل مطر: السر في جماهيرنا



أكد إسماعيل مطر قائد منتخبنا الوطني أن جماهير الإمارات الوفية لها الفضل الأكبر في تأهل الأبيض إلى الدور نصف النهائي، مشيراً إلى تأثيرهم في الروح القتالية للاعبين في مباراة أستراليا.

وأشار قائد الأبيض إلى أن حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في المدرجات كان أكبر حافز وداعم للأبيض لتقديم أداء قتالي والتأهل للمربع الذهبي من بطولة آسيا.

وعن تأثير الجماهير على لاعبي منتخب الإمارات ودورهم الكبير أمام أستراليا، قال: الجماهير دائماً تعطينا الدافع لتقديم الأفضل، والروح التي شاهدتها في اللقاء كانت نتاجاً لحضورهم ومساندتهم لنا طوال زمن المباراة.

وعن قيادة زاكيروني الجيدة للمباراة قال إسماعيل: «زاكيروني يعرف أداء الفريق جيداً، وفي كل مباراة خضناها في البطولة تكون هناك غيابات بسبب الإصابات وكان من الصعب التكيف على خطة المدرب، وفي الأخير أثبت اللاعبون أنهم قادرون على قهر الظروف».



سالمين: حضور هزاع بن زايد حفزنا



أعرب علي سالمين لاعب خط وسط منتخبنا الوطني عن سعادته بتأهل الأبيض إلى المربع الذهبي في بطولة كأس آسيا، بفوزه المستحق على حامل لقب النسخة الماضية من البطولة القارية وقال: «الحمد لله على الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي، المباراة كانت في غاية الصعوبة، لكننا دخلنا بشعار الفوز ولاشيء سواه، وأشكر الجماهير الكبيرة التي ساندتنا في مدرجات استاد هزاع بن زايد».

وأشاد سالمين بالدعم الذي يجده الأبيض من القيادة الرشيدة وكل المسؤولين والجماهير الإماراتية وقال «حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في المباراة أعطانا دافعاً كبيراً للفوز على أستراليا وترجمنا الروح على أرضية الملعب بذلاً وعطاء لإسعاد شعب الإمارات».

وأشار سالمين إلى انه تلقى مساعدة كبيرة من زملائه في البطولة، وقال «هذه أول بطولة لي في كأس آسيا، وألقى مساعدة كبيرة من زملائي في هذه البطولة، وأشكر الجميع».

ووجه سالمين الشكر إلى جميع اللاعبين على تلك الروح.