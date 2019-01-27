راشد الزعابي: التاريخ يصنعه الرجال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أكد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو لجنة المنتخبات، تجاوز «الأبيض» مرحلة صعبة في مشواره ببطولة كأس آسيا بتأهله إلى نصف نهائي وقال: «الأبيض وجه رسالة للجميع بأن من يصنع التاريخ هم الرجال، وهذا ظهر في عدد من المشاهد في الملحمة التي سطرها اللاعبون داخل أرضية الملعب، وشاهد الجميع إصرار البطل فارس جمعة على العودة لإكمال المباراة رغم الإصابة، والجهد الذي بذله اللاعبون طوال زمن المباراة حتى تحقق الفوز والتأهل للمربع الذهبي».

وأضاف «اللاعبون ردوا برسالة عملية على النقد الذي طالهم من الإعلام والجمهور والذي قلل من حظوظ الأبيض في الذهاب بعيدا في البطولة، وهذا درس للجميع، ونتمنى استمرار التكاتف والتلاحم خلف الأبيض في مباراة نصف النهائي».

وأشاد الزعابي بدعم القيادة الرشيدة وجمهور الإمارات وقال «دعم ومساندة قيادتنا الرشيدة ووقفة الجمهور تكللت بالنجاح وساهمت في وصول الأبيض إلى دور الأربعة، وهذا لا نعتبره إنجازا انما جزء من الإنجاز، والجميع سعيد بالتلاحم بين شبابنا في البطولة الآسيوية»، كما أشاد بالجهاز الفني والإداري واللاعبين وما قدموه خلال المباراة.وعن مواجهة نصف النهائي أمام العنابي قال «نأخذ البطولة خطوة خطوة، ويجب أن نحسب حساباً لكل شيء، ولا نشغل أنفسنا بالمنافس وعلينا أن نركز على جاهزية فريقنا والبعد عن كل ما يوتر أو يؤثر في الأداء، هدفنا تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي».