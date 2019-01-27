جمعة.. فارس في حب الوطن والتضحية من أجله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

ما قدمه المدافع الجسور فارس جمعة من روح قتالية، وتضحية في حب الوطن، والدفاع عن ألوانه خلال مباراة العبور أمام أستراليا في ربع نهائي «كأس آسيا 2019»، يعد خير دليل على الرغبة الكبيرة، والعزيمة القوية في تحقيق النصر بأي ثمن، ومهما كلف الأمر؛ وذلك عندما تعرض في الدقائق الأخيرة من المباراة لإصابة بالغة في الرأس، أفقدته الوعي لدقائق ثم تم إسعافه مؤقتاً؛ لاستعادة وعيه، وبعدها هرع إلى الدخول مرة أخرى إلى أرضية الملعب، وأصر على إكمال المباراة، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، خصوصاً وأن التبديلات قد استنفذت، ولا مجال لدخول أي بديل آخر؛ لكنه سقط مرة أخرى من قوة الإصابة، الأمر الذي زاد من رغبة خط الدفاع وإلى جانبهم الحارس المتألق خالد عيسى في الدفاع ببسالة عن شباك «الأبيض»، وحرمان المنافس من الوصول إليها.

وبعد نهاية المباراة، نقل فارس جمعة بالإسعاف إلى مستشفى الجيمي في مدينة العين؛ لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من حالته الصحية، وبعد الانتهاء من الفحوص، طمأن فارس الجماهير الإماراتية على صحته، وأنه بخير، وذكر في اتصال هاتفي «عبر قناة أبوظبي الرياضية»، أنه سعيد جداً بالفوز، والصعود للمربع الذهبي، وأهدى التأهل إلى القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ، وكل شعب وجماهير الإمارات، مشيراً إلى أن القادم أفضل، وسيبذلون كل ما عندهم؛ للفوز بالكأس القارية.

قال فارس جمعة من سريره: «أطمئن الناس أني بخير، والأمور طيبة... أكملت المباراة؛ من أجل علم الإمارات، نقاتل حتى اللحظة الأخيرة».

بدوره، قال حارس الإمارات خالد عيسى: «فارس كان بطلاً، بلادنا أعطتنا كل شيء، ووفرت لنا كل سبل الراحة، وما قمنا به قطرة في بحر، ويجب أن نقدم الغالي والنفيس لها».

وكشف طبيب المنتخب الإماراتي في تصريحات ل«قناة دبي الرياضية»: «قال لي فارس لن يستطيع أي أحد أن يمنعني من اللعب. يجب أن أقاتل؛ من أجل بلادي».

وتابع: «بعد هذه الإصابة لم أكن لأسمح له بمتابعة اللعب... لحسن الحظ لم يتعرض لأي ضرر بدماغه أو كسر برأسه».

ووجد تصرف فارس جمعة الكثير من الإشادة؛ لروحه الوطنية؛ وتضحيته من أجل منتخب الوطن، وكشف راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن «أم علي» مشجعة «الأبيض» المعروفة، وبعض المشجعات الإماراتيات تواجدن في المستشفى؛ للاطمئنان على فارس صاحب الروح العالية.

من جهته، احتفى «نادي النصر»؛ عبر حسابه في «تويتر» بفارس جمعة، ووضع صورة له على هيئة فارس، يحمل سيفاً، ودرع الإمارات، وعلق الحساب على الصورة: «للمجد فارس، وأنت للوطن حارس». أما علي سعيد الكعبي، المعلق المعروف فقد كتب: «ب11 فارس جمعة سوف نتوج أبطالاً للقارة.. ليس هناك شك في ذلك».

وكتب المغرد فيصل القحطاني: «وطن لا تضحي من أجله، لا تستحق العيش فيه».