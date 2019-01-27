74 خيلاً تشارك في سباق مضمار أبوظبي للفروسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يحتضن مضمار أبوظبي للفروسية الحفل التاسع من سباقات موسمه في الساعة الخامسة من عصر اليوم، ويشتمل على 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 74 خيلاً وإجمالي جوائز تصل إلى 735 ألف درهم.

ويبرز سباق الرويس للفئة الثانية في الحفل، ويشهد منافسة كبيرة من الخيول المشاركة ويبرز منها الجواد «إي اس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والفائز بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، و«آر بي تورش» بإشراف إريك لمارتنيل وبقيادة باتريك كوسغريف، كما تظهر الفرس «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويأتي الشوط الأول على لقب سباق «جزيرة المارية» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «ايه اف العاصي» بإشراف إرنست أورتيل وبقيادة تاج أوشي، وينافسه «جاب اريكه» بإشراف عرفاني إلهي وبقيادة جيرالد فرينش، وخصص الشوط الثاني على لقب سباق «الطويلة»، على مسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً ويتقدم المرشحين «نيروز»، و«عزام» و«سفيرة»، أما الشوط الرابع على لقب كأس أبوظبي الذهبي لمسافة 1600 متر (هيبة)، تتنافس خلاله تسعة خيول، أبرزها «الترياق».

ويأتي كاس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، ويقام على مسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «راوية» و«تهاني» و«امير دو كارير».

وخصص الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة «مبتدئة»، بمشاركة 14 خيلاً على مسافة 1600 متر، ويتصدر الترشيحات، «باليوليثيك» «باتل لاينز» و«كوزمو ستار» و«سعادة».

يحتضن مضمار أبوظبي للفروسية الحفل التاسع من سباقات موسمه في الساعة الخامسة من عصر اليوم، ويشتمل على 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، بمشاركة 74 خيلاً وإجمالي جوائز تصل إلى 735 ألف درهم.

ويبرز سباق الرويس للفئة الثانية في الحفل، ويشهد منافسة كبيرة من الخيول المشاركة ويبرز منها الجواد «إي اس عجيب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي والفائز بكأس صاحب السمو حاكم الشارقة، و«آر بي تورش» بإشراف إريك لمارتنيل وبقيادة باتريك كوسغريف، كما تظهر الفرس «وديعة» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويأتي الشوط الأول على لقب سباق «جزيرة المارية» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 خيلاً، أبرزها «ايه اف العاصي» بإشراف إرنست أورتيل وبقيادة تاج أوشي، وينافسه «جاب اريكه» بإشراف عرفاني إلهي وبقيادة جيرالد فرينش، وخصص الشوط الثاني على لقب سباق «الطويلة»، على مسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً ويتقدم المرشحين «نيروز»، و«عزام» و«سفيرة»، أما الشوط الرابع على لقب كأس أبوظبي الذهبي لمسافة 1600 متر (هيبة)، تتنافس خلاله تسعة خيول، أبرزها «الترياق».

ويأتي كاس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة، ويقام على مسافة الميل بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «راوية» و«تهاني» و«امير دو كارير».

وخصص الشوط السادس والختامي للخيول المهجنة الأصيلة «مبتدئة»، بمشاركة 14 خيلاً على مسافة 1600 متر، ويتصدر الترشيحات، «باليوليثيك» «باتل لاينز» و«كوزمو ستار» و«سعادة».