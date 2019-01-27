«ديلي ميل»: هدف مشاكس منح الإمارات نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تفاعلت الصحافة العالمية مع فوز منتخب الإمارات العربية المتحدة على حامل لقب بطولة كأس الأمم الآسيوية، وعنونت «ديلي ميل»: «حامل اللقب يخرج على يد مبخوت»، وكتبت: «هدف مشاكس من علي مبخوت؛ منح الفريق المضيف هدفاً ونصف النهائي، لاعب الجزيرة سدد الكرة في الشوط الثاني؛ بعدما أساء ميلوس ديجنيك التمرير للحارس مات ريان، وهذا هو الهدف التاسع لمبخوت في البطولة، اعترض الأستراليون، وقالوا: إن ديجنيك تعرض لعرقلة قبل أن يفقد الكرة لمحمد عبدالرحمن؛ لكن الحكم الياباني ساتو أكد صحة الهدف».

تابعت «ديلي ميل»: «فوز الإمارات وتقدمها في البطولة؛ يثبت صحة قرار المدرب زاكيروني في إحداث 5 تغييرات عن التشكيلة، التي فازت على قيرغيزستان في الجولة الماضية، ومن ضمن التغييرات مشاركة إسماعيل مطر لأول مرة».

وتابعت الصحيفة: «الفريق المضيف بدا منسجماً؛ رغم التغييرات، وبعد دقيقة من صافرة البداية، كاد يسجل؛ باختراق إسماعيل الحمادي صفوف دفاعات أستراليا ثم عاد الحمادي ليهدد الحارس ريان؛ بعد 19 دقيقة.. الأستراليون أيضاً هددوا مرمى الإمارات في الشوط الأول؛ لكن دون جدوى، وكاد علي مبخوت أن يفتتح التسجيل للإمارات في مطلع الشوط الثاني؛ لكن كرته مرت إلى جانب العارضة، وعوض نجم الجزيرة محاولته؛ بتسجيل هدف المباراة الوحيد. حاول المدرب أرنولد الزج بمهاجميه مابيل وأندرو نبوت في الوقت الإضافي؛ لإنقاذ الموقف؛ لكن المنتخب الإماراتي صمد، وانتقم من خسارته أمام السوكروز في نصف نهائي البطولة قبل 4 أعوام في أستراليا». وعنونت «الجارديان» من جهتها: «أستراليا خارج «كأس أمم آسيا»؛ بعد استغلال الإمارات خطأ ديجنيك»، وكتبت: «أحلام أستراليا في بطولة أمم آسيا تحطمت في «استاد هزاع بن زايد»؛ بعدما صدم تصميم الفريق المضيف حامل اللقب. قرار ديجنيك تمرير الكرة للحارس كان سيئاً؛ لكن من غير المنصف أن نركز على هفوة اللاعب فقط». وأبرزت «الجارديان» تصريحات ديجنيك، بعد المباراة وكتبت: «اعترف اللاعب بتسببه في الهزيمة، وقال: «لم نتأهل بسببي، خذلت الفريق وخذلت زملائي والبلاد. إنه وضع سيئ».

ودعم زملاء ديجنيك المدافع، وقال لاعب الوسط جاكسون ايرفين: «لم نخرج من البطولة؛ بسبب هفوة واحدة، تلقينا هدفاً في أكثر من 120 دقيقة ثم لم نسجل أي هدف طوال 90 دقيقة»، واعتبرت «الجارديان» أن «هذه المباراة كانت كأنها عودة لمسرح الجريمة؛ إذ خسرت أستراليا أمام الأردن على نفس الملعب في مدينة العين مباراتها في دور المجموعات، إنها نهاية غريبة لحملة غريبة لحامل اللقب، كان فيها خط الهجوم غير قادر على تخفيف الضغط عن خط الدفاع. هدف مبخوت في الدقيقة 68 لم يغير شكل المباراة؛ فرغم رمي المدرب أرنولد بالمهاجمين في آخرها إلا أنه لم يستطع الفريق تهديد شباك الإمارات بهجمة خطرة، سيعود كل لاعب في منتخب أستراليا لناديه، وسيفكر أرنولد بالفريق المهزوز هجومياً».

وكشفت تقارير أسترالية عن مقتل بور (19 عاماً) شقيقة مهاجم أستراليا مابيل في حادث سير؛ إذ اصطدمت سيارتها بسياج بمدينة أديليد في الساعة ال12 والنصف بعد منتصف ليل السبت؛ بعد انحراف سيارة بالاتجاه المعاكس، دون علم اللاعب بوفاتها أثناء المباراة، ونشر الاتحاد الأسترالي بياناً طلب فيه من وسائل الإعلام، احترام خصوصية العائلة.

من جهتها، عنونت «ماركا» الإسبانية: «خطأ فادح يكلف حامل اللقب الخروج من البطولة أمام الإمارات» مع صورة لعلي مبخوت، وهو يحتفل بهدفه، وكتبت: «أقصي حامل اللقب (أستراليا) من الدور الربع نهائي على يد الإمارات، علي مبخوت سجل هدف المباراة الوحيد، الذي جاء بعد خطأ فادح من الدفاع الأسترالي سمح لمهاجم نادي الجزيرة بإحراز هدف الفوز. الهدية من دفاع أستراليا منحت مبخوت هدف العمر، وحجزت الإمارات مكاناً في نصف نهائي البطولة أمام قطر، التي هزمت كوريا الجنوبية بهدف سيعيد سون مهاجم توتنهام لفريقه سريعاً». وعنونت «ذا أستراليان» المحلية: «ألم وفخر».