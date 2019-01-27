محمد بن راشد يحتفي بصاحبة قبلة العلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في لفتة إنسانية طيبة وكريمة كان لها وقعها الكبير.. كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطفلة العراقية سارة عبد الرحمن خشمان حسين، بعد أن شاهدها سموه خلال متابعته للمباراة وهي فرحة تقبّل علم الإمارات، تفاعلاً مع تسجيل علي مبخوت لهدف المنتخب أمام أستراليا، في المباراة التي جرت باستاد هزاع بن زايد، ضمن دور الثمانية لكأس آسيا، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الطفلة وأسرتها واحتفى بها، وأهداها نسخة من كتاب «قصتي»، واللفتة بعثت السعادة لكل أفراد الأسرة، الذين أعربوا عن امتنانهم الكبير لدفء وحفاوة الاستقبال.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة سارة تبلغ من العمر 12 عاماً، وتقيم مع أسرتها في عجمان بمنطقة النعيمية، وتدرس بالصف العاشر في مدرسة «فيكتوريا الإنجليزية» بالشارقة، ووالدها هو الدكتور عبد الرحمن خشمان، ويعمل طبيباً في المركز الدولي للتخصصات الطبية في عجمان.

ووالدتها الدكتورة ابتسام شياع الكعبي أخصائية النساء والتوليد، وتعمل في مركز ابتسام الطبي بعجمان، العائلة تقيم بالدولة منذ 2006، وسارة كانت قد حضرت مباراة المنتخب برفقة والدتها وشقيقتها مريم (10 سنوات) لدعم المنتخب في مباراته مع أستراليا.

والفوز الذي حققه الأبيض حظي بأصداء واسعة في آسيا والعالم، من خلال المراقبين والمحللين ووسائل الإعلام المختلفة، نظراً لأن منتخب الكنجارو كان يدافع عن لقبه، ولم يخسر من قبل أمام منتخب الإمارات.