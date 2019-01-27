صدمة كبيرة لكوريا الجنوبية بعد وداع البطولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



شكل خروج منتخب كوريا الجنوبية المرشح لنيل لقب النسخة ال17 من بطولة كأس آسيا مفأجاة كبيرة بخسارته أمس الأول أمام منتخب قطر بهدف نظيف ضمن مباريات دور الثمانية، وخاض «العنابي» حتى الآن خمس مباريات، ولم يدخل شباكه أي هدف قبل لقاء «الأبيض» الإماراتي الثلاثاء المقبل في نصف النهائي.

وكان خروج «شمشون» من الدور ربع النهائي صدمة لجماهيره التي كانت تمني نفسها بكسر حاجز النحس والفوز بالبطولة التي تعاندها 59 عاما آخرها في نهائي النسخة الماضية بخسارته أمام أستراليا، وأيضا لمتابعي الكرة الآسيوية الذين يعرفون قدر شمشون الكوري الذي طالما كان خطراً على كل كبار القارة.

هناك خمسة أسباب لفشل منتخب كوريا الجنوبية في الوصول إلى نصف نهائي البطولة كونه واحداً من أبرز المرشحين لنيل اللقب قبل انطلاق المنافسات، وهي:

أولا: في مقدمة أسباب الإخفاق الكوري افتقاد هذا المنتخب للهوية الفنية التي تميزه عن منافسيه، حيث لم يكن «شمشون» في النسخة الحالية من البطولة كعهده سابقا من حيث التفوق الواضح على منافسيه وفرض أفضليته على مجريات اللعب.

ثانياً: لم يظهر المنتخب الكوري بالمنافس العنيد الذي يتسيد المباراة ويفرض إيقاع اللعب الذي يميزه بل إن أغلب مبارياته كانت سجالا بينه وبين منافسيها وإن كان هناك تفوق كوري نسبي.

ثالثاً: انضمام القائد والمهاجم المميز سون هيونج مين متأخرا إلى صفوف المنتخب باتفاق مع إدارة توتنهام، وهو أمر لم يؤثر فنيا فحسب بل ومعنويا أيضا، فقد شارك نجم «السبيرز» بعدما حسم منتخب بلاده التأهل للدور الثاني بالفعل ما أفقد المنتخب فرصة إحداث سون التأثير المطلوب على باقي القائمة.

رابعا: الإصابات التي عصفت بالشمشون وكلفته خسارة اثنين من لاعبيه المميزين وفي مقدمتهم اللاعب كي سونغ لاعب نيوكاسل الإنجليزي الذي حرمته الإصابة من المشاركة في مباراة ربع النهائي، وكذلك اللاعب جين الذي تم استبعاده قبل انطلاقة البطولة بسبب الإصابة.

خامساً: من بين أبرز الأسباب أيضاً أن المدرب باولو بينتو لم يتضح أنه أجاد التعامل مع الكثير من المواقف التي واجهها منتخبه، فأمام البحرين جاء التأهل صعباً لكوريا الجنوبية وكادت المباراة تمتد إلى ركلات الترجيح..

من جهة أخرى، دفع خروج كوريا الجنوبية من كأس آسيا، إلى احتفالات ليس فقط للاعبي «العنابي»، بل أيضا بين جماهير توتنهام هوتسبير بعد العودة المبكرة للمهاجم سون هيونج-مين لتشكيلة الفريق. وخففت خسارة كوريا الجنوبية من متاعب جماهير النادي اللندني، عقب غياب القائد هاري كين، وديلي آلي لأكثر من شهر للإصابة، لكنها تأثرت بشكوى قائد كوريا الجنوبية من الإرهاق جراء 12 يوما قضاها في الإمارات للمشاركة مع منتخب بلاده.