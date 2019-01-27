المهيري ينفرد بصدارة كأس الاتحاد لرماية الأطباق «التراب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد بصدارة اليوم الأول من بطولة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» نجم فريق فزاع للرماية يحيى سهيل المهيري بعد أن جمع 70 طبقاًَ من أصل 75 طبقاً في مستهل نشاط اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم في عام التسامح 2019.

وتأتي أهمية هذه البطولة كونها إحدى تجارب الاتحاد في إطار آلية اختيار الرماة الذين سوف يمثلون الدولة في كأس العالم بالمكسيك وهي بداية مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 حلم وأمل كل رياضيي العالم.

وجاء في المرتبة الثانية عقب رامي الجولات الثلاث وبفارق طبقين ثلاثة رماة جمعوا رصيداً قدره 68 طبقاً وهم أحمد بن مجرن وأحمد يحيى الحمادي وظاهر العرياني، وجاء في المركز الخامس وليد العرياني برصيد 76 طبقا ويتساوى في المركز السادس كل من سيف الشامسي وخالد الكعبي ورصيد كل منهما 66 طبقاً.

وسيرمي كل رام جولتين إضافيتين في اليوم الثاني من أيام البطولة ليتأهل في نهاية الجولات الخمس أصحاب أفضل نتائج ستة أرقام لكي يتنافسوا في النهائيات.