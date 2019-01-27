ملحمة تاريخية

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حسن بن حمودش

* كنت خائفاً من أن أكتب من بداية البطولة، وكان عندي رهبة وهواجس غريبة شعرت بها لأول مرة في حياتي، إلى أن جاءت مباراة أمس الأول ورأيت الملحمة التاريخية التي سطرها «منتخب السعادة» وأفرح بها شعباً كاملاً وقيادة طالما كانت للجميع منهل الإبداع والإلهام في جميع المجالات، ونحن جميعاً، وليس اللاعبون وحدهم في تلك البطولة القارية، نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نبذل الغالي والنفيس لكي نثبت للعالم أن الرقم واحد الذي ننشده، هو هدف وحلم كل كبير وصغير في دار زايد، وسنظل نجتهد بكل قوانا لكي نحققه، وهذا ما ننشده اليوم من منتخب السعادة الغالي الذي شعرنا بأنه يقاتل في المستطيل الأخضر، ولا يحلم من يعتقد أننا ليس كما كنا ذلك الرقم الصعب، الذي لا يمكن أن يكون إلا في المقدمة، وهذا كله في أيدي وأرجل الرجال الكبار الذين يظهرون في المواجهات الصعبة.

* والحلم الآن ليس بمستحيل، فبعزيمة الرجال كما قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يتم صنع الفارق، وهم يعلمون أن البطولات من صنع الأبطال، وكما يقال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، والكل يعلم أن أبناء زايد هم رجال المهمات الصعبة وأنهم قادرون على تحقيق الأماني والطموحات، وهو يعلمون أنهم يستطيعون تحقيق كل ما يعتقد الآخرون أنه مستحيل، وأن فرحتهم هي فرحة وطن كان وما زال ينتظرها، وهي بين أيديهم الآن وليس غداً، وبإذن الله لن يقصروا في سبيل تحقيقها، وهم يعرفون المنتخبات التي يلعبون معها، وقد قدموا أمامهم ملاحم تشعر المشاهد بأنها بطولة في حد ذاتها، ولا ننسى الجنود المجهولين الذين أوصلوا الليل بالنهار، لتذليل الصعاب وتسهيل مهمة الوصول لمنصات التتويج، وهكذا هم الرجال الذين ضيقوا الخناق في يوم ما على ريال مدريد أفضل ناد في العالم في استاد محمد بن زايد، وكادوا أن يطيحوا به أمام أعين العالم، وهم أيضاً من وقف نداً لأقوى أندية العالم وهزموا أفضل أندية القارات، ولعبوا على ذهبية العالم أيضاً منذ أيام.

* هؤلاء هم «عيال زايد» كما عهدناهم، جبال في وجه التحديات، وصخر تتكسر عليه أمواج المحيطات، يزمجرون كالأسود، ومن خلفهم هدير الجماهير في المدرجات لتشعل فتيل الإبداع، وما أطالب به الجماهير أكثر وأكثر، هو عدم الاكتفاء بالحضور والفرجة فقط، لأن هذا منتخب بلادك ويجب أن تشعره أنك معه داخل المستطيل الأخضر، والطريق الوحيد هو قيامك بدورك في التشجيع المتواصل من أول لآخر دقيقة في المباراة، والله معك يا «الأبيض».