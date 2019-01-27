المرزوقي مدرباً للظفرة خلفاً لمنصور جميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حسن عباس الحمادي عضو مجلس إدارة نادي الظفرة للألعاب الجماعية ومشرف فريق كرة الصالات في النادي قبول اعتذار المدرب منصور جميل عن عدم تدريب فريق الظفرة لكرة الصالات، وسيكون المدرب عبدالرؤوف عمر المرزوقي خلفاً له حتى نهاية الموسم وتوجه الحمادي بالشكر إلى المدرب منصور جميل على ما قدمه لنادي الظفرة من بطولات وإنجازات لاعباً ومدرباً.

وقال: يظل منصور جميل واحداً من المخلصين والأوفياء لفريق نادي الظفرة فضلاً عن كونه كان عميد اللاعبين المواطنين واكثرهم تحقيقا للبطولات وواصل مشواره مدربا وحقق مع الظفرة بطولتي كأس الاتحاد والسوبر كمدرب وعدد من البطولات الأخرى كلاعب، وستتم الاستعانة به للاستفادة من خبراته في أي وقت في الفترة القادمة.

كما توجه بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبدالملك جاني على موافقتها على قبول طلب نادي الظفرة بالموافقة على إعارة المدرب عبدالرؤوف عمر المرزوقي للإشراف على تدريبات الظفرة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح أن الفريق يؤدي تدريباته هذه الأيام تحت إشراف المدرب الجديد متمنياً التوفيق لجميع لاعبي الفريق، مؤكداً أن نادي الظفرة لن يتنازل ولن يفرط في أي من لاعبيه مبيناً أنهم على ثقة كبيرة في الفريق بقيادة اللاعبين الكبيرين صبري جميل وعبدالكريم جميل وبقية زملائهم مشيراً الى أن الفريق حقق بطولتي السوبر وكأس الاتحاد في الموسم الحالي وما زالت حظوظه قائمة في المنافسة على بطولة الدوري التي يحمل لقبها، وأيضاً أمامه بطولة كأس الإمارات وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.