البطي يستقيل من المسابقات بسبب ملعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



يسعى الهلال اليوم، لمواصلة المحافظة على فارق النقاط مع غريمه النصر، عندما يحل ضيفاً على الفيحاء صاحب المركز الثالث عشر في افتتاحية الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الهلال 37 نقطة مقابل 15 نقطة للفيحاء، وتعد المواجهة هي الرابعة دورياً بين الفريقين بعد فوزين للهلال مقابل فوز للفيحاء حققه في ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدفين لهدف، بينما كان آخر فوز للهلال في الدور الأول بهدف من نقطة الجزاء أحرزه متوسط الميدان محمد كنو.

وفي الأحساء، يستضيف الفتح الحادي عشر، القادسية العاشر في لقاء لتحسين المراكز والتقدم لمنطقة الأمان.

على صعيد متصل لا يزال تحديد ملعب مباراة النصر، حديث الشارع الرياضي بعد استقالة عادل البطي، رئيس لجنة المسابقات من منصبه احتجاجاً على صدور قرار باسم لجنته من دون علمه قضى بنقل المباراة إلى المجمعة وتأجيلها ليوم الاثنين، في حين تردد أمس الأول، أن النصر، طلب نقلها إلى بريدة وإقامتها بموعدها مساء اليوم، بيد أنه لم يصدر قرار رسمي بذلك حتى يوم أمس. من جانبه أعلن الاتفاق تجديد عقد حارسه الجزائري مبلوحي حتى 2022.