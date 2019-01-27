الميناء يستعيد لاعبين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



استعاد فريق الميناء الأول لكرة القدم، اثنين من لاعبيه، الذين انتقلوا في نهاية الموسم الماضي إلى فريق الزوراء. وذكر «نادي الميناء الرياضي» العراقي عبر موقعه الرسمي، أن اللاعبين: حمزة عدنان؛ وعمر جبار، وقعا بشكل رسمي على كشوف فريق الميناء الرياضي؛ لتمثيله في الموسم الحالي.

وكان اللاعبان قد انتقلا من الميناء إلى الزوراء عند نهاية الموسم الماضي؛ لكنهما لم يجدا الفرصة في اللعب مع الزوراء.

من جانب آخر، ضم فريق الشرطة العراقي، اللاعبين: ضرغام إسماعيل، وكرار جاسم وشاركا معه في معسكره التدريبي، الذي أقيم مؤخراً في أربيل، وقد شارك اللاعبان في مباراة الشرطة وأربيل الودية، التي انتهت لمصلحة الشرطة بأربعة أهداف، مقابل هدف واحد.