شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يفكر في التخلي عن «بانينكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بإمكانية تخليه عن تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة «بانينكا» مستقبلاً رغم نجاحه في تسديدها بهذه الطريقة في مباراة الفوز على جيرونا 4-2 مؤخراً، وقال راموس عن طريقة التشيكي أنطوان بانينكا التي استخدمها في التسديد وسميت باسمه في نهائي أمم أوروبا 1976: «هذه هي الطريقة التي أحب اللعب بها وآمل أن أسدد بهذه الطريقة دائما لكنني لا أضمن ذلك، الحراس يظلون بلا تحرك لوقت أطول وربما عليّ التسديد لأحد الجانبين في المرة المقبلة».

وسادت أجواء من التفاؤل معسكر حامل لقب أوروبا بعودة المصابين توني كروس ولورينتي في المباراة أمام جيرونا كما شهدت تمرينات اليوم التالي عودة جاريث بيل وماركو أسونسيو.

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