محمد بن راشد يشهد رابع أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية:عصام هجو

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، مالك مؤسسة هجن العاصفة، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

حضر التحديات أيضاً الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

ولم تخذل «شندغة» من حضروا وشرفوا المرموم في أحد أيامه المهمة، ومنحت مؤسسة هجن العاصفة كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتمكنت من حسم التحدي تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بوصولها إلى خط النهاية بعد مرور 7:13:4 دقيقة. وواصلت مؤسسة هجن العاصفة تميزها وحققت رمز اللقايا الثاني، بعد أن قدم الثنائي «الباز» و«سلهود» أداء استثنائياً، وحققا المركزين الأول والثاني على التوالي، وتمكن «الباز» الحاصل على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح من قطع مسافة السباق البالغة خمسة كيلومترات في توقيت قدره 7:12:8 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن اللقايا.

وقام الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الفائزين بالرموز.

وتنافست الشعارات الكبرى على سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب) في الأشواط من الثالث حتى الخامس عشر، فيما خصصت الأشواط من السادس عشر وحتى التاسع عشر للهجن في سن اللقايا من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وكانت جائزة المراكز الأولى في هذه الأشواط سيارات فاخرة (نيسان)، بينما نال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط، جوائز نقدية قيمة.

علي بن سرود: سعداء باهتمام قادتنا

قال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن أهل رياضة الآباء والأجداد في غاية السعادة لاهتمام وتشريف أصحاب السمو الشيوخ لفعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.

وأضاف: «نفخر بأن يوجد بيننا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، راعي المهرجان، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات للهجن».

وتقدم المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بالتهنئة لمؤسسة هجن العاصفة، بعد نجاحها في الجمع بين رموز اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وقال: «من حق جماهير هجن العاصفة أن تفرح بهذا الإنجاز الكبير الذي لا نعتبره غريباً على هذه المؤسسة، صاحبة التاريخ الناصع في عالم سباقات الهجن».

عبدالله الفلاسي:تشريف الشيوخ دفعة معنوية كبيرة

عبّر عبدالله أحمد الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء ب«نادي دبي لسباقات الهجن» عن سعادته الكبيرة، بحضور وتشريف أصحاب السمو الشيوخ ل«يوم رموز اللقايا»، لهجن أصحاب السمو الشيوخ في «مهرجان سمو ولي عهد دبي»، وقال: «هذا الاهتمام؛ يمثل لنا الكثير، وهو دفعة معنوية كبيرة لكل أهل رياضة سباقات الهجن، التي تؤكد كل يوم مكانتها الكبيرة، وسط شيوخ وأهل الإمارات».

16 شوطاً في الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا لمسافة 5 كيلومترات، وهيمنت هجن الرئاسة على الشوط الأول للقايا المحليات، وكان المضمر سلطان محمد الوهيبي (الوثبة) في الصدارة بتوقيت بلغ 7:22:0 دقائق. وسجلت هجن العاصفة ظهورها القوي من خلال ثاني الأشواط، وفازت بصدارته (الشاهينية) تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، وسجلت زمناً قدره 7:24:7 دقائق، أما الشوط الثالث المخصص للقايا الجعدان المحليات فقد ظهرت من خلاله هجن الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تمكنت من حسم الصدارة تحت قيادة المضمر محمد عبد الله بالدبيلة الذي قدم (سراب) في توقيت بلغ 7:30:0 دقائق.

وذهب المركز الأول في رابع الأشواط اللقايا الجعدان المهجنات لمصلحة هجن الرئاسة، والمضمر سلطان محمد الوهيبي بواسطة (أشقر) صاحب التوقيت 7:30:6 دقائق.

وحصل الفائزون بالمراكز من الأول حتى العاشر في جميع الأشواط، على جوائز نقدية قيمة.