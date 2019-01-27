فوز أتلتيكو وإشبيلية وتأهل سيتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 في كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه بيرنلي 5-صفر، وسجل له خيسوس وبرناردو سيلفا وكيفن دي بروين ولونج (خطأ في مرماه) وأجويرو من ركلة جزاء.

وفي إسبانيا، أبقى أتلتيكو مدريد ضغطه على برشلونة بفوزه على خيتافي 2-صفر، ليرفع أتلتيكو رصيده في المركز الثاني بالدوري الإسباني إلى 44 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يحل اليوم ضيفاً على جيرونا.

وأكرم إشبيلية وفادة ضيفه ليفانتي بخماسية نظيفة سجلها الدوليان الفرنسي التونسي الأصل وسام بن يدر (48) والبرتغالي أندريه سيلفا (60) والأرجنتيني فرانكو فاسكيث (71) وبابلو سارابيا (80 من ركلة جزاء) وكوينسي بروميس (90).

ورفع بن يدر رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم.