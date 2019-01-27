العين يتصدر في كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ نادي العين على صدارته للترتيب العام لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في ختام الجولة الثانية التي أقيمت أمس بنادي الشارقة الرياضي، وذلك بعد منافسات استثنائية جمعت بين 11 نادياً على مستوى الدولة، في سعيها للوصول إلى منصة التتويج خلال الجولة النهائية التي ستقام يوم 2 مارس/آذار المقبل.

وتحظى البطولة باهتمام كبير على مستوى اللاعبين والأندية باعتبارها تقام للمرة الأولى ضمن الموسم الرياضي 2018 - 2019، وبعد انطلاقتها الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وتصدر نادي العين المشهد بمجموع 414 نقطة وعدد ميداليات بلغ 9 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات، بينما حل نادي الوحدة في المركز الثاني بمجموع 290 نقطة، وعدد ميداليات بلغ، ذهبيتين، و7 فضيات، و4 برونزيات، وكان المركز الثالث من نصيب نادي الجزيرة بمجموع 132 نقطة وعدد ميداليات، ذهبية واحدة، و3 فضيات، و3 برونزيات.

حضر فعاليات الجولة الثانية الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي أحد أبطال لعبة الجوجيتسو على المستوى الإقليمي والعالمي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي رئيس إدارة الألعاب الفردية.

كما حضر البطولة، سعيد مطر فيروز عضو مجلس نادي الشارقة الرياضي، وعبدالرحمن علي المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومحمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله الزعابي مدير الإدارة الفنية بالإنابة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وتنافس اللاعبون من مختلف أندية الدولة ضمن ثلاث فئات تتمثل في فئة الرجال فوق سن 21، وفئة الشباب تحت سن 21، وفئة الناشئين تحت سن 15، و16، و17، سعياً لاقتناص أكبر عدد من الميداليات الملونة، والفوز بواحد من أغلى الألقاب على رياضة الجوجيتسو بدولة الإمارات ورفع كأس البطولة ذي التصميم الفريد مع نهاية ثالثة جولات البطولة والمقرر انعقادها في دبي.

وتوجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها بلعبة الجوجيتسو، وإلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو لتبنيه أعلى مستويات التنظيم لتخرج البطولة من إمارة الشارقة بهذا الشكل المبهر، ولتكون بجدارة واحدة من أهم البطولات في دولة الإمارات.

وأعرب الشيخ طارق بن فيصل القاسمي عن فخره بحضور ومتابعة منافسات البطولة مشيراً إلى أن البطولة تعتبر إضافة نوعية متميزة يقدمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو للشباب المواطن، عبر توفير بطولات ومنافسات وفعاليات مهمة، قادرة على تعزيز مهاراتهم وتطويرها في رحلة الاحتراف.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو قد اعتمد نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى مع نهاية ثالثة جولات البطولة، وفقاً لمجموع النقاط التي حصلوا عليها على مدى جولات البطولة.

وقال خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة: تنظيم بطولة أخرى مخصصة للمواطنين ضمن الموسم الرياضي من شأنه إبراز المستوى المتطور للأندية في لعبة الجوجيتسو، في خطوة من شأنها رفد لاعبي الأندية بالخبرات وتقنيات اللعب اللازمة للوصول إلى منصة التتويج.

وقال المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة ورئيس إدارة الألعاب الفردية: البطولة تعتبر حدثاً مهماً واستثنائياً في مسيرة اللاعبين والأندية على حد سواء، وهو ما دفعنا للبدء بالتحضيرات مبكراً بهدف تحقيق أعلى معايير الاستضافة ونجاحها.

وحظيت الصالة الرياضية المغلقة في نادي الشارقة الرياضي، بحضور كبير من المشجعين، وذلك بعد تدشينها لأول مرة منذ إجراء أعمال التطوير والتجديد.