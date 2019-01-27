شكرا لقرائتكم خبر عن منصة «الشارقة الرياضي» تجذب المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منصة رياضية أتاحها «مجلس الشارقة الرياضي» في إطار تعزيز كافة الجهود المبذولة؛ لدعم منتخبنا الوطني، والمنتخبات المشاركة في «كأس أسيا» أمام الجماهير، التي لم تتمكن من الذهاب إلى الاستاد.

وأقام «مجلس الشارقة الرياضي» منصة كبيرة أمام «مركز إكسبو الشارقة» ووفر كافة الخدمات؛ لاستقبال الجماهير، التي تساند وتدعم منتخبنا الوطني، رافعة شعار «معاك يا الأبيض»؛ لتكون المنصة إضافة نوعية، ومساحة مجانية لكافة الجماهير؛ لمتابعة مباريات «الأبيض»، وكافة المنتخبات المشاركة.

ويتولى فريق من المجلس إدارة موقع المنصة، واستقبال الجماهير، والاحتفاء بهم، وتوفير مختلف الخدمات؛ لتسهيل متابعتهم للمباريات.

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