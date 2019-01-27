بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تختتم اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم اليوم فعاليات النسخة السادسة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح، وتختتم منافسات البطولة التي استمرت أكثر من أسبوعين بنهائي الكأس بثلاثة أشواط الأول لأصحاب السمو الشيوخ والثاني للعامة ملاك والثالث للعامة مفتوح. ويحصل بطل كل شوط على سيارة وخمسمائة ألف درهم، وهي أعلى جائزة في مختلف فئات البطولة، وأعلى جائزة لبطولات الصيد بالصقور على مستوى العالم وشهد يوم أمس إثارة كبيرة في أشواط التلواح الذهبي، التي تم تقسيمها لثلاثة فئات أيضاً هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح، وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز جي 18 من فريق الظفرة بشوط أصحاب السمو الشيوخ وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، فيما حل وصيفاً بي 68 من فريق اليلايس وحصل على مئة ألف درهم، وفي المركز الثالث جاء مزيون من فريق إف 3 كي، وحصل على خمسين ألف درهم جائزة مالية، وحلق جي 18 باللقب بعد أن نجح في التفوق على الوصيف بفارق لا يتجاوز ثلاثين جزءاً من الثانية، وقطع مسافة السباق في 15.833 ثانية.

وفي منافسات فئة العامة ملاك كانت الصدارة واللقب من نصيب مشيرف لسالم بن ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري، وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، فيما كانت الوصافة من نصيب ياس للمالك نفسه، وحصل على مئة ألف درهم، أما المركز الثالث فكان من نصيب رماح لمحمد عبد الله سعيد محمد الكندي، توج الصيرمي لعبد الله خلفان بطي سالم القبيسي بلقب العامة مفتوح، وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، فيما كانت الوصافة من نصيب الوهيبي لمهرة خلفان بطي سالم القبيسي، حصل على مئة ألف درهم، وفي المركز الثالث جاء الذيب لهزاع محمد المحمود.

ووجه سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين الشكر إلى جميع المشاركين ، والشركاء والرعاة، وقال: يسدل الستار اليوم على أهم حدث في مسابقات الصيد بالصقور على مستوى العالم، واليوم سيتم الإعلان عن أصحاب الجوائز الكبرى في الفئات الثلاث،وأشاد بالتزام المشاركين باللوائح والقوانين، مؤكداً أن هذا الالتزام ساهم بدرجة كبيرة في النجاح الكبير الذي تحقق.