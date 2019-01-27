شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعباً من نادي رأس الخيمة شجعوا «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك 25 لاعباً من نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة في تشجيع ومؤازرة المنتخب الوطني في مباراته أمام أستراليا، في استاد هزاع بن زايد في العين، في خطوة حثيثة لدعم لاعبي المنتخب، ولتشجيع لاعبي النادي للسير على خطاهم.
وأكد د. عبدالرحيم الشاهين رئيس نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، أن مشاركة لاعبي النادي في تشجيع المنتخب الوطني في مبارياته، من أهم الأحداث الرياضية التي درج النادي على المشاركة فيها لتعزيز الانتماء و لمؤازرة المنتخب الوطني الذي أبلى بلاءً حسنًا في مباراته أمام أستراليا، مشيرًا إلى أن متابعة لاعبي النادي لمباريات كأس آسيا لكرة القدم تشجع لديهم الحس والتنافس الرياضي الكروي، وتنمي مهاراتهم عند متابعتهم المباشرة من أرض الملعب للمباراة.
وأثنى الشاهين على تعاون اتحاد الإمارات لكرة القدم في تسهيل حضور اللاعبين ومتابعتهم للمباراة، التي يحرص الكثير من الجماهير على حضورها ومتابعة تفاصيلها.
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