شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة رأس الخيمة تنظم الملتقى الرياضي الخيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية مبادرة «الرياضة من أجل الخير» وذلك بعد نجاح الفاعلية في النسخ الثلاث الماضية، وتم تنظيم اللقاء الرياضي الخيري الرابع بالتعاون مع مدرسة جيمس ويستمنيستر برأس الخيمة بالصالة الرياضية الداخلية بالجامعة، وأقيمت مباراة في كرة السلة للطالبات وكرة قدم للطلاب، بمشاركة فريق من طلاب الجامعة وفريق من مدرسة جيمس ويستمنيستر برأ س الخيمة.

حضر المباراة عدد كبير من طلاب الجامعة وطلاب المرحلة الثانوية بمدرسة جيمس وعدد من الضيوف وأساتذة وعمداء الكليات وفي نهاية المباراة قامت الدكتورة منال سامي عميد شؤون الطلاب بتسليم الميداليات للفريقين بحضور شيخة الخاطري مسؤولة الإعلام بجمعية الرحمة الخيرية، وتم تسليم شيك بمبلغ مالي لجمعية الرحمة الخيرية.

هذا وأثنى محمد أبو المجد مدير النشاط الرياضي بالجامعة على المشاركة الكبيرة من طلاب الجامعة وطلاب مدرسة جيمس مما أدى لنجاح الملتقى الرياضي الخيري الرابع ووعد بالمزيد من الأنشطة الرياضية الخيرية بالجامعة.

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