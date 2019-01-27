شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل أحمد: الإمارات تستحق تضحية أبنائها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ المدافع إسماعيل أحمد لاعب منتخبنا الوطني القيادة الرشيدة وجماهير الأبيض بالتأهل للمربع الذهبي في البطولة الآسيوية وقال: نبارك لشيوخنا وللجماهير الإماراتية والعربية، كان لا بد لنا أن نرد الدين ونسعد الجماهير التي لم تقصر معنا وكان لوقفتها الأثر الكبير في الأداء القتالي الذي قدمه اللاعبون في الملعب.
وأضاف: دخلنا للمباراة بطموح الفوز والتأهل لنصف النهائي، أشكر زملائي على المردود الكبير الذي قدموه في اللقاء، الجميع كان حريصاً على الأداء الجيد والفوز وخطف بطاقة التأهل.
وعن إصابة فارس وإصراره على إكمال المباراة قال: «كانت لحظات صعبة علينا كلاعبين، فارس أصر على اللعب رغم تحفظات الجهاز الطبي، وهو فضل أن يهدي إنجازاً عبر تضحية كبيرة وهذا معدن أبناء الإمارات، وأطمئن الجميع على فارس وأتمنى أن يكون معنا في المباراة المقبلة».
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