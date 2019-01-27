شكرا لقرائتكم خبر عن أريام وعريب تطربان جمهور سويحان والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم أمس الأول على مسرح القرية التراثية في المهرجان، حفل غنائي حمل طابعاً تراثياً مميزاً، أحيته كل من الفنانة الإماراتية أريام والفنانة الأردنية عريب، بحضور الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، وسعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، إلى جانب المئات الذين قدموا خصيصاً لحضور الحفل، بعد أن غدت الأمسيات الغنائية جزءاً أساسياً من فعاليات هذا المهرجان التراثي، الذي يزخر بالأنشطة التراثية والمسابقات الفنية والحرف التقليدية التي تحيي تراث الإمارات العريق.
واستهلت الفنانة الإماراتية أريام، فقرتها الغنائية بأغنيتها المشهورة سويحان، وعبرت أريام عن ارتباطها القوي بالمهرجان، وتقديرها الكبير لجمهور ليالي سويحان وقالت إنها أصبحت ترى نفسها جزءاً من هذا المهرجان التراثي.
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