شكرا لقرائتكم خبر عن الهياس: المنتخب لعب مباراة لاتنسى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المدرب المواطن محمد الهياس إن المنتخب استحق الفوز على نظيره الأسترالي، واعتبر أن الأبيض لعب بتكتيك عال وأن الإيطالي زاكيروني تعامل بذكاء مع المواجهة، وأوضح: واضح أن مدرب الأبيض قرأ المنافس جيداً وعرف نقاط ضعفه وقوته واختار التكتيك المناسب واللاعبين المناسبين، لا يمكن اللعب مع المنتخب الأسترالي بطريقة مفتوحه، ومنتخبنا لعب بتكتيك دفاع مرن وحصل على فرص، بيد أن المنافس كان أكثر استحواذاً وأكثر تهديداً للمرمى ربما لكن في النهاية العبرة بالنتيجة، وذكر أن فارس جمعة لعب مباراة كبيرة جداً وقدم درساً في القراءة والقوة والإصرار، كما أشاد بعلي مبخوت وقال إنه مهاجم كبير والهدف الذي سجله يؤكد تمتعه بالبرود اللازم، وذكر أن المنتخب في المجمل لعب مباراة سيتذكرها الجميع وأثنى الهياس على لاعبي الأبيض والمدرب.

وقال الهياس إن الفوز على أستراليا دافع كبير قبل مواجهة العنابي الذي قال إنه منتخب لا يمكن الاستهانة به.

وأفاد لاعب رأس الخيمة السابق أن المنتخب يمضي في البطولة بثبات هو رد على من انتقدوه، لكن الهياس حذر من الاستمرار في الاحتفالات والتفكير في اللقب والنهائي وتناسي مباراة العنابي، وبين أن المواجهة المقبلة تستحق أن يتم التعامل معها باهتمام كبير وجدية ومسؤولية لأنها مباراة قد تكون سبباً في تحقيق الإمارات لقباً طال انتظاره، وشدد على أهمية حضور الجماهير واستمرار دعمها للفريق.

وأكد الهياس أن اللعب بطريقة دفاعية والتحفظ ليس عيباً ولا يقلل من قيمة مدرب ولا فريق، واعتبر أنه أسلوب مثله الأسلوب الهجومي وهو يحتاج أيضاً إلى ذكاء ووجود لاعب قناص يستغل الفرص، وذكر أن الكثير من الفرق والمنتخبات لعبت بطريقة دفاعية أمام منافسين يفوقونها في كل شيء وفازت والتاريخ في النهاية لا يدون غير الانتصارات والإنجازات ولا يحفظ طريقة لعب ولا أداء.

وكشف الهياس عن أنه بعد ترك الكرة اتجه للتدريب وحرص على تطوير نفسه ونال العديد من الشهادات في مجال التدريب ويرغب في المزيد، مقدماً الشكر لإدارة نادي دبا الفجيرة على ثقتها به.

ويشرف الهياس حالياً على فريق 15سنة بنادي الفجيرة وخاض تجارب تدريبية في ناديي رأس الخيمة والإمارات.